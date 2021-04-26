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MLB／塔提斯雙轟靠偷瞄暗號？包爾推特酸：下次直接問我

聯合新聞網 / 綜合報導
塔提斯（圖）從包爾手中敲出雙響砲，卻被發現有偷暗號的嫌疑。 美聯社
塔提斯（圖）從包爾手中敲出雙響砲，卻被發現有偷暗號的嫌疑。 美聯社

教士道奇三連戰第二戰由道奇取得勝利，不過塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與包爾（Trevor Bauer）的對決則是前者大勝，從後者手中敲出雙響砲，但包爾事後在推特分享了一部影片，指出塔提斯在上場打擊時似乎有偷瞄暗號的嫌疑。

這部影片由棒球Youtuber Fuzzy發佈，他發現6局上時，塔提斯在站上打擊區時有一個明顯偷看捕手暗號的回眸，隨後馬上將一顆好球帶外的滑球轟出全壘打牆，而包爾分享了這部影片寫道：「如果你這麼想知道我會投什麼球，下次直接問我就好，我沒那麼可怕。」還特別標註了塔提斯。

而塔提斯也不甘示弱，回覆了一張他抱著嬰兒，嬰兒的頭卻被P成包爾的照片，彷彿在告訴對方：「我完全能打到你的球。」儘管伸頭去偷看捕手暗號在棒球規則中不算違法，但往往會爆發衝突，過去二壘跑者偷暗號給打者造成板凳清空的戲碼早就屢見不鮮，更何況是直接轉頭偷瞄捕手的動作。

教士 道奇 塔提斯 包爾

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