MLB／塔提斯雙轟靠偷瞄暗號？包爾推特酸：下次直接問我

教士與道奇三連戰第二戰由道奇取得勝利，不過塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與包爾（Trevor Bauer）的對決則是前者大勝，從後者手中敲出雙響砲，但包爾事後在推特分享了一部影片，指出塔提斯在上場打擊時似乎有偷瞄暗號的嫌疑。

If you need to know what pitch is coming that badly, just ask daddy nicely next time @tatis_jr . You know I ain’t scared homie. https://t.co/dVbRDjH4Tx — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) April 25, 2021

這部影片由棒球Youtuber Fuzzy發佈，他發現6局上時，塔提斯在站上打擊區時有一個明顯偷看捕手暗號的回眸，隨後馬上將一顆好球帶外的滑球轟出全壘打牆，而包爾分享了這部影片寫道：「如果你這麼想知道我會投什麼球，下次直接問我就好，我沒那麼可怕。」還特別標註了塔提斯。

而塔提斯也不甘示弱，回覆了一張他抱著嬰兒，嬰兒的頭卻被P成包爾的照片，彷彿在告訴對方：「我完全能打到你的球。」儘管伸頭去偷看捕手暗號在棒球規則中不算違法，但往往會爆發衝突，過去二壘跑者偷暗號給打者造成板凳清空的戲碼早就屢見不鮮，更何況是直接轉頭偷瞄捕手的動作。