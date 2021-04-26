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MLB／響尾蛇雙重賽封鎖勇士 兩投手接力完封僅被敲一安

聯合新聞網 / 綜合報導
邦賈納展現當年世界大賽MVP的宰制力，在雙重賽第二場投出7局無安打完封勇士。 美聯社
邦賈納展現當年世界大賽MVP的宰制力，在雙重賽第二場投出7局無安打完封勇士。 美聯社

相較於同屬國聯西區，教士與道奇的「宇宙大戰」，亞利桑那響尾蛇本季的目標比起爭冠，更像是重建中的過渡期，不過陣中兩大先發──加倫（Zac Gallen）與邦賈納（Madison Bumgarner）在今（26）日的雙重賽中扛起重擔，雙雙投出完封，讓去年戰績國聯第二的勇士14局中只敲出1支安打。

今日雙重賽的第一場比賽，響尾蛇先發投手加倫7局僅被敲1安完封，第二場邦賈納則是7局無安打完封，兩人單日封鎖勇士14局未失分外，還只讓對方打出1支安打。

雙重賽第一場比賽，響尾蛇先發投手加倫7局完封勇士，僅被敲1安。 美聯社
雙重賽第一場比賽，響尾蛇先發投手加倫7局完封勇士，僅被敲1安。 美聯社

邦賈納本季的表現低落，賽前他的防禦率高達8.68，但在今日這位前世界大賽MVP展現了當年的宰制力，獨身完封了勇士且沒有被敲出安打，帶領響尾蛇以7：0大勝，只可惜本場不會被記錄在無安打比賽的範疇。

由於去年聯盟政策因素，單日雙重賽只進行7局的比賽，據《Elias Sports Bureau》表示，除非進入延長加賽，投手不會在雙重賽中完成正式的無安打比賽，不過會被聯盟以「特別成就」加冕，也因此邦賈納今天的「7局無安打」並不會被認定為無安打比賽。

雖然少了無安打比賽的殊榮，但邦賈納也成為大聯盟歷史第26場單一比賽無安打完投，卻沒有投滿9局的球員，前役要追溯至2006年10月，紅襪隊的漢薩克（Devern Hansack）當時投完5局沒有被敲安，卻因大雨影響，最終提前裁定比賽勝負。

響尾蛇 邦賈納

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