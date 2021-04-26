MLB／大谷等曲球卻把直球轟成全壘打 菜鳥崇拜喊「真男人」

天使隊「二刀流」大谷翔平再度開砲，今天面對太空人隊之戰，在第8局、2：2之際，掃出一發飛行距離440呎的大號陽春砲，幫助天使以4：2贏球，賽後輪到總教練麥登（Joe Maddon）要頭痛，「他說他明天想要同場投、打，所以我得想出個辦法來。」

大谷翔平打擊手感火燙，此役敲出致勝全壘打，是他連兩場開轟、近5場第3度開砲，累積7轟也讓他與多人並列全壘打榜領先。

大谷翔平咬中92.5哩的二縫線直球，賽後被問到開轟球種，他表示，「我想應該是有點失投的直球，我本來以為他會投曲球，所以我有一點嚇到，但我很開心風幫了一點忙。」

這一轟幫助中繼1局、無失分的22歲菜鳥羅德里奎茲（Chris Rodriguez）摘下生涯首勝，他大讚大谷賢拜的表現，「喔！那真的太巨大了，當他一擊到球，我就開始大吼，那是很重要的轉機，將球隊再次置於優勢位置，翔平是真男人，他今天再次證明了這點。」

大谷翔平將在明天回到投手丘，先發出戰遊騎兵，這次是否會取消指定打擊，讓他自己投、自己打？麥登表示，「他從來都不會對任何事退卻，他在打擊區上主動攻擊，明天他也依然想同場投、打，我得想想辦法。」

麥登表示，目前天使陣中有幾位傷兵，他必須權衡若取消DH，大谷退場後的棒次是否有足夠人手可以因應，「我還得再思考一下，但明天不讓他打，好像滿難的。」