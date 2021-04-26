牛棚為王盜將行？ 運動家重現魔球威力

二十年前開始掀起「魔球」熱潮的運動家又一次捲土重來了。在開季吞下六連敗、平均每場輸對手6分以上（得失分13:50）後，如今判若兩隊的運動家締造了隊史第三長的13連勝，而且幾乎場場都是大勝（得失分83:36，平均每場贏3.6分）。前一次運動家連勝這麼多場正是在2002年的「魔球」球季，當年他們連贏20場打破了美聯最多連勝紀錄（2017年被印地安人的22勝超越），這段輝煌的歷史被名作家麥可．路易斯（Michael Lewis）寫成暢銷書《魔球》（Moneyball）並且改編成叫好又叫座的好萊塢大片。「魔球」一詞因此深入人心，運動家則成為利用數據分析點石成金的小市場球隊典範。

然而在這一季開打前，大多數人都不看好運動家能有多大的作為。雖說他們在去年打出36勝24敗，不但拿下美聯西區冠軍且連續三年進入季後賽。但在分區季後賽慘遭太空人淘汰後，包括前年榮獲MVP票選第三名的游擊手塞米恩（Marcus Semien）、連兩年防禦率低於二的守護神漢崔克斯（Liam Hendriks）、去年打出.826 OPS的先發左外野手葛洛斯曼（Robbie Grossman）以及季中交易來的明星工具人史戴拉（Tommy La Stella）、上一季表現優異的布局投手索瑞亞（Joakim Soria）等五位主力球員全數出走，使得運動家一下子成為休賽季戰力流失最嚴重的球隊。

運動家流失五位好手，一開季就吞下6連敗，讓人覺得他們今年大概只有在分區殿底的份了。但想不到他們略為調整一下，近來竟然打出不可思議的13連勝！ 美聯社

為了補上如此巨大的戰力缺口，運動家高層不得不再次施展在市場上追求最大CP值的「魔球」本事。一方面透過四換二的大型交易送出連續三年40轟的DH主砲戴維斯（Khris Davis），從遊騎兵換來游擊老將安德魯斯（Elvis Andrus），同時又物色到去年季末轉到教士擔任終結者的羅森索（Trevor Rosenthal）。不幸的是羅森索在春訓因為嚴重的胸廓出口症候群（Thoracic outlet syndrome）的傷勢必須接受手術，本季能否登板還是個未知數，使得運動家花在他身上的一年1100萬美金幾等於完全泡湯。而今年年薪達1400萬以上（其中有625萬由遊騎兵支付）的安德魯斯則是王小二過年一年不如一年，最近三季OPS只有.684（OPS+ 76），本季打擊三圍更低到只有.169/.218/.211，全無當年兩度入選明星賽、單季敲出20發全壘打的風範。

運動家特別花錢找來的安德魯斯是全隊最高薪的球員，但也是開季至今表現最爛的打者，這就是棒球有趣的地方。 美聯社

也因此，季前預測運動家不但只排美西老三，位居太空人及天使之後，打進季後賽的機率也僅三成多。在開季吞下六連敗後，更是直線下滑到只有9.2%。如果說好的開始是成功的一半，那麼一開季就遭到重挫的運動家等於是輸在起跑點上，眼看前途是一片黯淡。

然而上至如今已貴為副總裁的「魔球」祖師爺賓恩（Billy Beane）及他的得意門生——現任運動家GM佛斯特（David Forst），下到主將一、三壘手歐森（Matt Olson）及查普曼（Matt Chapman）領軍的運動家球員都十分清楚他們的實力絕非僅只於此。歐森率先吹起反攻的號角，在4月9日對太空人比賽第八局一棒轟出打破僵局的三分全壘打，成了運動家連勝的開端。並且再接再厲在後續10場比賽中又追加5發全壘打，打擊三圍高達.389/.439/.861。在歐森起帶頭作用後，幾位主將也不落人後紛紛擺脫低潮，一同在這波連勝中轟出全大聯盟最多的25發全壘打。其中直到春訓結束才確定入選開季名單的老將二壘手勞瑞（Jed Lowrie）貢獻了12分打點及兩發全壘打，OPS高達1.067。元老外野手坎納（Mark Canha）則是充分發揮賓恩最重視的耐心等保送「魔球」打法，目前被保送14次暫居美聯第五並跑回最多的20分。

運動家一壘手歐森在去年陷入低潮，打擊率低到.195，本季大幅反彈，目前打擊率.328，有6支全壘打和15分打點。 美聯社

不過最令人注目的還是運動家在這波連勝中的盜壘熱潮。眾所周知，講究數據分析的運動家過去一向視盜壘為效率不高、甚至是減損得分的進攻方式。像是在上述的2002年「魔球」球季中運動家總共只盜壘成功46次，在全大聯盟敬陪末座。直到七年後找來快腿戴維斯（Rajai Davis），運動家才開始「拔腿狂奔」連續四年盜壘次數破百。然而這樣的變革並未為當時陣容不如人的運動家帶來多少勝利。之後他們又重拾當年打法，在2018年盜壘次數下降到可謂驚人的35次（而且失敗多達21次，當然又是全聯盟墊底）後，反倒又重返榮耀打出魔球賽季後的最佳戰績（97勝）。

但在這一波13連勝中，運動家的盜壘成功次數卻多達15次，目前團隊盜壘成功18次不但暫居美聯第一，甚至已達去年整季的2/3。其中以8次暫居盜壘王的中外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）貢獻了將近一半。攻守俱佳的勞瑞亞諾小聯盟時期原就是單季盜壘43次的快腿，但在運動家刻意減少盜壘的戰術下，過去三季只有2019年盜壘成功次數達到兩位數（13次），去年更是只成功兩次。不過勞瑞亞諾的盜壘成功率極高（86%），自從他在2018年升上大聯盟後，盜壘成功達30次以上的跑者也只有三位成功率比他高。

勞瑞亞諾去年表現也相當低迷，還有專家在季前預測他恐怕會丟掉先發位置，但他從春訓就開始展現腳程和長打能力，目前已佔穩中外野手位置。 美聯社

進攻方面全壘打、盜壘雙管齊下，與此同時運動家投手的表現也是聯盟首屈一指。在13連勝中他們的團隊防禦率只有2.68（美聯第一）而且完封對手四場。如果不是上週對雙城打了一場13:12的十局大戰，這項數據還會更加可怕。四位先發投手米納亞（Sean Manaea，防禦率1.42）、被希特（Chris Bassitt，3.18）、蒙塔斯（Frankie Montas，3.94）以及厄文（Cole Irvin，0.79）防禦率都在4以下，只有被譽為未來王牌的盧薩多（Jesus Luzardo，5.63）還未進入狀況。牛棚表現則更為驚人，除了本季找來擔當布局投手的老將羅莫（Sergio Romo）狀況不佳被打爆外，其餘8位後援投手總計投了37.1局，防禦率只有1.21。由終結者崔維諾（Lou Trivino）領軍，與老將派提特（Yusmeiro Petit）、迪克曼（Jake Diekman）及韋德肯（J.B. Wendelken）在這段期間內總計出賽29場，組成的勝利方程式拿下3勝及4救援，也是運動家戰無不勝的主因。

老將派提特長期在先發和後援兩邊跑，成為跑龍套的投手。但是他2018年來到運動家後成為專職牛棚，也證明了他的價值，過去3季出賽多達180場，很可能是大聯盟第一，而且防禦率年年下降，成為最可靠的佈局投手。 美聯社

再長的連勝也有終止的一天。更重要的是，例行賽的輝煌戰績往往無法跟季後賽最後勝利畫上等號。這一點從二十多年前就開始不斷苦嘗季後賽敗績，以至於大罵「我這套狗屎在季後賽不管用」（My shit doesn’t work in the playoffs.）的賓恩體驗比誰都深刻。無論如何，靠著這波連勝運動家才能一舉將進入季後賽的機率提升到五成以上，也完美重現當年「魔球」的強大。如今運動家不但擁有旺盛全壘打火力及強大的牛棚，還多了盜壘這一項新武器。未來能不能打進季後賽、在季後賽以牛棚為後盾，靠雙腿打破「魔球」的「魔咒」，甚至開啟另一波新型態「魔球」的風潮？球季還很長，且讓我們繼續看下去。