MLB／官網列各隊30歲以上最佳球員 柳賢振、達比修有入列
大聯盟例行賽在月初開打後，各隊好手紛紛展現過人身手，其中不乏超過30歲的老將們，他們有些正值當打之年，有些逐漸步入衰退，但超過30仍能站在大聯盟，多半證明他們仍是球隊的中流砥柱，MLB官網今天（25日）就列出了各隊30歲以上最佳球員，柳賢振、達比修有也入列。
文中提到，柳賢振只要保持健康就是一位優秀的投手，教士方面，作者在邁爾斯（Wil Myers）和何斯默（Eric Hosmer）幾位球員中掙扎，最終選擇了去年塞揚獎票選第二的達比修有。
各隊30歲以上最佳球員名單如下：
美國聯盟
藍鳥：柳賢振，34歲
金鶯：葛維斯（Freddy Galvis），31歲
光芒：溫多（Joey Wendle），31歲
紅襪：馬丁尼茲（J.D. Martinez），33歲
洋基：柯爾（Gerrit Cole），30歲
印地安人：培瑞茲（Oliver Perez），39歲
皇家：培瑞茲（Salvador Perez），31歲
老虎：拉莫斯（Wilson Ramos），33歲
雙城：克魯茲（Nelson Cruz），40歲
白襪：阿布瑞尤（José Abreu），34歲
天使：阿普頓（Justin Upton），33歲
運動家：羅瑞（Jed Lowrie），37歲
太空人：葛蘭基（Zack Greinke），37歲
水手：海尼格（Mitch Haniger），30歲
遊騎兵：吉布森（Kyle Gibson），33歲
國家聯盟
勇士：費里曼（Freddie Freeman），31歲
馬林魚：羅哈斯（Miguel Rojas），32歲
大都會：狄葛隆（Jacob deGrom），33歲
國民：薛則（Max Scherzer），36歲
費城人：瑞爾穆托（J.T. Realmuto），30歲
釀酒人：蘇特（Brent Suter），31歲
紅雀：莫里納（Yadier Molina），38歲
小熊：瑞佐（Anthony Rizzo），31歲
海盜：安德森（Tyler Anderson），31歲
紅人：巴恩哈特（Tucker Barnhart），30歲
響尾蛇：艾斯柯巴（Eduardo Escobar），32歲
道奇：克蕭（Clayton Kershaw），33歲
巨人：波西（Buster Posey），34歲
教士：達比修有，34歲
洛磯：布雷克蒙（Charlie Blackmon），34歲
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