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MLB／官網列各隊30歲以上最佳球員 柳賢振、達比修有入列

聯合新聞網 / 綜合報導
去年塞揚獎票選第二的達比修有。 美聯社
去年塞揚獎票選第二的達比修有。 美聯社

大聯盟例行賽在月初開打後，各隊好手紛紛展現過人身手，其中不乏超過30歲的老將們，他們有些正值當打之年，有些逐漸步入衰退，但超過30仍能站在大聯盟，多半證明他們仍是球隊的中流砥柱，MLB官網今天（25日）就列出了各隊30歲以上最佳球員，柳賢振、達比修有也入列。

文中提到，柳賢振只要保持健康就是一位優秀的投手，教士方面，作者在邁爾斯（Wil Myers）和何斯默（Eric Hosmer）幾位球員中掙扎，最終選擇了去年塞揚獎票選第二的達比修有。

各隊30歲以上最佳球員名單如下：

美國聯盟

藍鳥：柳賢振，34歲

金鶯：葛維斯（Freddy Galvis），31歲

光芒：溫多（Joey Wendle），31歲

紅襪：馬丁尼茲（J.D. Martinez），33歲

洋基：柯爾（Gerrit Cole），30歲

印地安人：培瑞茲（Oliver Perez），39歲

皇家：培瑞茲（Salvador Perez），31歲

老虎：拉莫斯（Wilson Ramos），33歲

雙城：克魯茲（Nelson Cruz），40歲

白襪：阿布瑞尤（José Abreu），34歲

天使：阿普頓（Justin Upton），33歲

運動家：羅瑞（Jed Lowrie），37歲

太空人：葛蘭基（Zack Greinke），37歲

水手：海尼格（Mitch Haniger），30歲

遊騎兵：吉布森（Kyle Gibson），33歲

國家聯盟

勇士：費里曼（Freddie Freeman），31歲

馬林魚：羅哈斯（Miguel Rojas），32歲

大都會：狄葛隆（Jacob deGrom），33歲

國民：薛則（Max Scherzer），36歲

費城人：瑞爾穆托（J.T. Realmuto），30歲

釀酒人：蘇特（Brent Suter），31歲

紅雀：莫里納（Yadier Molina），38歲

小熊：瑞佐（Anthony Rizzo），31歲

海盜：安德森（Tyler Anderson），31歲

紅人：巴恩哈特（Tucker Barnhart），30歲

響尾蛇：艾斯柯巴（Eduardo Escobar），32歲

道奇：克蕭（Clayton Kershaw），33歲

巨人：波西（Buster Posey），34歲

教士：達比修有，34歲

洛磯：布雷克蒙（Charlie Blackmon），34歲

太空人

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