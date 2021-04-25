MLB／官網列各隊30歲以上最佳球員 柳賢振、達比修有入列

大聯盟例行賽在月初開打後，各隊好手紛紛展現過人身手，其中不乏超過30歲的老將們，他們有些正值當打之年，有些逐漸步入衰退，但超過30仍能站在大聯盟，多半證明他們仍是球隊的中流砥柱，MLB官網今天（25日）就列出了各隊30歲以上最佳球員，柳賢振、達比修有也入列。

文中提到，柳賢振只要保持健康就是一位優秀的投手，教士方面，作者在邁爾斯（Wil Myers）和何斯默（Eric Hosmer）幾位球員中掙扎，最終選擇了去年塞揚獎票選第二的達比修有。

各隊30歲以上最佳球員名單如下：