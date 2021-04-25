MLB／洋基柯爾投贏重量級對決 張育成連3戰未安打

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天展現氣勢，對印地安人之戰先發7局，只被揮出3支安打、失1分，狂飆11次三振，幫助洋基2：1獲勝，拚出本季最長3連勝。

洋基作客克利夫蘭前，戰績6勝11敗，最長吞過5連敗，被紐約媒體狠狠修理，全隊承受極大壓力，對印地安人4連戰搶下前3勝，分區排名和藍鳥隊並列第3，暫時可以喘一口氣。

柯爾今天先發對決去年美聯塞揚獎得主畢柏（Shane Bieber），兩名大聯盟最頂尖投手硬碰硬，被喻為重量級戲碼；柯爾4局下先失1分，畢柏5局上被希克斯（Aaron Hicks）、歐德（Aaron Hicks）轟出陽春砲，雙方勝敗就此決定。

柯爾奪下本季第3勝（1敗），開季前5場先發投出50次三振，寫下隊史新紀錄，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「柯爾完成球隊希望他做到的事，真的投出王牌架勢。」

畢柏先發7局，被揮出4支安打、失兩分，也飆出9次三振，同樣優質先發，敗在兩支全壘打，本季戰績掉到2勝2敗。

旅美好手張育成昨天4打數掛零、吞下1K，今天未進先發名單，8局下代打揮出游擊區飛球，連續3場比賽沒有安打；張育成本季出賽15場，合計33打數6安打，打擊率1成82，最近8場比賽只有1場出現安打。