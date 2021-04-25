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MLB／運動家就是打不倒 13連勝是大聯盟近4年最猛

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
美聯社
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運動家隊氣勢無法擋，今天對金鶯之戰又以7：2獲勝，寫下大聯盟本季最長13連勝紀錄，也是隊史第3長；運動家曾在1988年打出14連勝，2002年20連勝更創當時美聯紀錄，2017年遭印地安人隊22連勝超前。

運動家打線面對金鶯先發勒布朗克（Wade LeBlanc），前兩局就攻下4分，4局上羅瑞（Jed Lowrie）再從金鶯第2任投手威爾斯（Tyler Wells）的手中轟出3分砲，拉大領先差距，搶下3連戰前兩勝。

運動家開季6連敗是大聯盟最慘，接下來15場比賽贏得14勝，戰績14勝7敗躍居美聯榜首，這波13連勝也是印地安人4年前刷新美聯紀錄後，大聯盟最長連勝，總教練梅爾文（Bob Melvin）說：「上去比賽繼續贏球就對了。」

4月10日擊敗太空人、展開連勝之旅，運動家對太空人、響尾蛇、老虎、雙城、金鶯連贏5個系列戰，13連勝期間攻下83分，只讓對手得36分，投手群、先發投手防禦率都是美聯最好。

運動家從2019年起，對戰金鶯跨季9連勝，安德魯斯（Elvis Andrus）今天4打數2安打、跑回兩分，他說：「投手群是連勝最大關鍵，這真是充滿樂趣，看看我們能贏到什麼程度。」

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