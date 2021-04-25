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MLB／張育成代打運氣不佳 擊出強勁平飛球進手套

中央社 / 記者林宏翰洛杉磯24日專電
張育成。 中央社
張育成。 中央社

將近一個星期沒有敲出安打的台灣好手張育成今天上場代打，面對紐約洋基後援投手，擊出一記強勁平飛球，但運氣不佳，直朝對方游擊手而去遭到接殺。

美國職棒大聯盟賽事，張育成所屬的克里夫蘭印地安人隊今天在主場打擊熄火，1比2輸給來訪的紐約洋基隊，整場比賽團隊只有3支安打，洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）7局飆11次三振。

柯爾投完7局退場，8局下洋基派出左投手威爾森（Justin Wilson）後援，印地安人推出右打者張育成代打。

張育成在球數落後下，仍然緊咬不放，敲出了5個界外球，總共纏鬥了8球，確實命中一記內角偏低的時速95英里（152公里）快速球，但落點不佳，直朝洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）的手套而去，遭到接殺。

開季至今，印地安人兩名一壘手打擊不振。遇到左投時先發的張育成今天代打1打數沒安打，累計打擊率1成82；專門在對方派出右投手時先發的左打包爾斯（Jake Bauers）打擊率1成21。

張育成上次敲出安打是4月18日對辛辛那提紅人之戰，單場2支安打，最近3場比賽包含2場先發共7打數沒有安打，2次三振。

印地安人今天吞敗，對洋基4連戰吞下第3敗，瀕臨橫掃，只能寄望明天第4戰扳回顏面。洋基預計派出右投手泰昂（Jameson Taillon）先發，張育成這場比賽可能板凳出發。

張育成

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