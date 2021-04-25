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MLB／「閉一隻眼開轟」 塔提斯雙響砲重擊包爾

聯合新聞網 / 綜合報導
教士隊新星塔提斯今天先發第一棒，開場就是一支左外野全壘打，在奔向二壘時還不忘告訴休息室的隊友：「我只睜著一隻眼喔！」也報了春訓時期的一箭之仇。 美聯社
教士隊新星塔提斯今天先發第一棒，開場就是一支左外野全壘打，在奔向二壘時還不忘告訴休息室的隊友：「我只睜著一隻眼喔！」也報了春訓時期的一箭之仇。 美聯社

春訓期間「閉一隻眼投球」的科學怪投包爾（Trevor Bauer）今天（25日）對陣教士踢到鐵板，雖然主投6局失3分為優質先發，但遭到新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以「閉一隻眼開轟」2次，後者也算報了熱身賽的一箭之仇。

時間回到熱身賽期間，包爾先發對陣教士，他當時閉著一隻眼三振了南韓強打金河成，甚至指著自己閉上的眼睛，似乎在告訴大家「我還沒使出全力」，賽後他稱這是為了讓自己處在更艱困的情況下做的訓練：「我發現若他們無法從睜一隻眼的我手中得分，那麼更不可能打敗睜著雙眼的我。」

然而今天包爾卻踢到了鐵板，教士隊新星塔提斯今天先發第一棒，開場就是一支左外野全壘打，在奔向二壘時還不忘告訴休息室的隊友：「我只睜著一隻眼喔！」也報了春訓時期的一箭之仇。

然而這還沒完，6局上時塔提斯再度面對包爾，瞄準了一顆根本沒進好球帶的滑球，雖然只敲到棒頭，但他硬是靠著怪力，扛出中外野的全壘打，更加讓包爾灰頭土臉。

教士隊總教練丁格勒（Jayce Tingler）也讚譽自己的子弟兵：「你可以開始見到他露出笑容，這些肢體語言和能量逐漸在這幾場比賽中找回來了，這對休息室非常重要。」

語言 南韓

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