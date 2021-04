MLB／還太陽眼鏡給球迷 大谷翔平第一次守外野就超吸睛

今天(25日)的太空人對天使之役,儘管全場焦點在後援8.2局投手伊曼紐(Kent Emanuel),但旅美日籍好手大谷翔平也有戲份,除了擊出陽春全壘打,賽中一次還球迷太陽眼鏡的舉動也吸引不少目光。

Now Shohei Ohtani is helping folks get their sunglasses back. True pro outfielder move. pic.twitter.com/FoKIKKFEFh