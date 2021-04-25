MLB／還太陽眼鏡給球迷 大谷翔平第一次守外野就超吸睛

今天（25日）的太空人對天使之役，儘管全場焦點在後援8.2局投手伊曼紐（Kent Emanuel），但旅美日籍好手大谷翔平也有戲份，除了擊出陽春全壘打，賽中一次還球迷太陽眼鏡的舉動也吸引不少目光。

Now Shohei Ohtani is helping folks get their sunglasses back. True pro outfielder move. pic.twitter.com/FoKIKKFEFh — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) April 24, 2021

《The Athletic》天使隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）在推特分享了影片，當時大谷翔平鎮守左外野時看到有球迷的太陽眼鏡從看台上掉進場內，隨後他向上一拋還給了球迷，阿達亞稱：「這是真正外野手會做的舉動。」

大谷今天原本以先發第二棒、指定打擊身分上場，3局上轟出陽春砲，拿下球隊第二分，他也再次複製先前的全力衝刺跑壘，沒有因全壘打而慢下腳步，大谷靠著這支全壘打，今天總計4打數1安打、1打點。

然而在比數落後太多的情況下，大谷被教練從指定打擊調去守左外野，從2018年轉戰大聯盟以來他擔任的角色只有投手和指定打擊，今天不僅兩者兼備，連登板同天投球兼打擊也看得到，不過在投手丘以外的地方守備還是第一次，上一次擔任外野手已是2014年7月13日效力日職火腿隊時、相隔2478天。