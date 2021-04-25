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MLB／初登板就後援8.2局！太空人伊曼紐寫驚人歷史紀錄

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
太空人隊左投伊曼紐（Kent Emanuel）雖然28歲才獲大聯盟處女秀機會，但他今天（25日）初試啼聲就吸引到了全世界的目光。 美聯社
太空人隊左投伊曼紐（Kent Emanuel）雖然28歲才獲大聯盟處女秀機會，但他今天（25日）初試啼聲就吸引到了全世界的目光。 美聯社

太空人隊左投伊曼紐（Kent Emanuel）雖然28歲才獲大聯盟處女秀機會，但他今天（25日）初試啼聲就吸引到了全世界的目光，在先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）只解決一人次就傷退的情況下臨危授命，他完投了剩餘比賽的8.2局僅失2分，除了助太空人以16：2大勝天使，也寫下聯盟歷史紀錄。

再不到2個月時間就要滿29歲的伊曼紐，其實早在2010的選秀第19輪被海盜選中，但當時並沒有選擇加盟，2013年再次投入選秀由太空人第三輪選進，沒想到初登板一等就是8年。

伊曼紐接替傷退的歐多瑞齊，身穿背號0號的他透露：「這一切都來得很突然，當時投手教練告訴我：『你最好開始熱身。』接著我就上場了。」面對臨危授命，伊曼紐沒有餘裕去享受初登板的興奮與刺激，但或許正是年齡帶來的經驗，他穩穩地解決一個個打者。

結果發生了什麼？伊曼紐最終花90球就解決了剩餘的天使打者，僅被敲零星5安，其中只因普荷斯（Albert Pujols）與大谷翔平的陽春砲失2分，送出5次三振，沒有保送，初登板就拿下勝投。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示：「我總是很擔心每個人說他已經準備好了，但他們都變得不耐煩」、「伊曼紐有捕手卡斯楚（Jason Castro）帶領，剛開始他顯得有些急躁，但進到後半就慢慢安頓下來。」

據大聯盟官網透露，伊曼紐成為自1988年洋基投手艾倫（Neil Allen）後第一位能後援8.2局的投手，也是自1974年的蒙特富斯科（John Montefusco）後，第一位能在生涯初登板以中繼投手身分投8局以上並收下首勝的投手。

太空人 卡斯楚

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