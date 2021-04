MLB／初登板就後援8.2局！太空人伊曼紐寫驚人歷史紀錄

太空人隊左投伊曼紐(Kent Emanuel)雖然28歲才獲大聯盟處女秀機會,但他今天(25日)初試啼聲就吸引到了全世界的目光,在先發投手歐多瑞齊(Jake Odorizzi)只解決一人次就傷退的情況下臨危授命,他完投了剩餘比賽的8.2局僅失2分,除了助太空人以16:2大勝天使,也寫下聯盟歷史紀錄。

再不到2個月時間就要滿29歲的伊曼紐,其實早在2010的選秀第19輪被海盜選中,但當時並沒有選擇加盟,2013年再次投入選秀由太空人第三輪選進,沒想到初登板一等就是8年。

伊曼紐接替傷退的歐多瑞齊,身穿背號0號的他透露:「這一切都來得很突然,當時投手教練告訴我:『你最好開始熱身。』接著我就上場了。」面對臨危授命,伊曼紐沒有餘裕去享受初登板的興奮與刺激,但或許正是年齡帶來的經驗,他穩穩地解決一個個打者。

結果發生了什麼?伊曼紐最終花90球就解決了剩餘的天使打者,僅被敲零星5安,其中只因普荷斯(Albert Pujols)與大谷翔平的陽春砲失2分,送出5次三振,沒有保送,初登板就拿下勝投。

太空人總教練貝克(Dusty Baker)表示:「我總是很擔心每個人說他已經準備好了,但他們都變得不耐煩」、「伊曼紐有捕手卡斯楚(Jason Castro)帶領,剛開始他顯得有些急躁,但進到後半就慢慢安頓下來。」

據大聯盟官網透露,伊曼紐成為自1988年洋基投手艾倫(Neil Allen)後第一位能後援8.2局的投手,也是自1974年的蒙特富斯科(John Montefusco)後,第一位能在生涯初登板以中繼投手身分投8局以上並收下首勝的投手。

.@KentEmanuel is the first pitcher since 1974 (John Montefusco) to pitch 8+ IP in relief AND get the win in his MLB debut. 👏



