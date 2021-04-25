MLB／大谷翔平變「三刀流」 相隔2478天守外野

日籍投打「二刀流」好手大谷翔平潛力無窮，今年不僅又投又打，就連守備也要參一腳，天使隊今天以2：16輸給太空人隊，分差過大下，左外野手被拉去當投手，大谷翔平解除指定打擊，解鎖生涯首次的左外野守備改當「三刀流」。

大谷翔平從2018年轉戰大聯盟以來，擔任的角色只有投手、指定打擊，今天不僅兩者兼備，連登板同天投球兼打擊也看得到，不過在投手丘以外的地方守備還是第一次，上一次擔任外野手已是2014年7月13日效力日職火腿隊時、相隔2478天。

大谷今天原本以先發第二棒、指定打擊身分上場，還在3局上轟出陽春砲，拿下球隊第二分，他也再次複製先前的全力衝刺跑壘，沒有因全壘打而慢下腳步，大谷靠著這支全壘打，今天總計4打數1安打、1打點。

太空人隊先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）因前臂受傷，僅投0.1局退場，結果意外成就菜鳥伊曼紐（Kent Emanuel）的大聯盟初登板，8.2局僅被敲出5支安打，因2轟丟掉2分。

天使隊打擊遭壓制，投手也被打爆，8局上打完被拉開到11分差，下半局乾脆換上左外野手本布姆（Anthony Bemboom）登板消耗局數，轉任左外野手。

總教練麥登（Joe Maddon）透露，這是大谷自己的點子，「他說可以擔任左外野手，這也讓野手投球的決定變得容易，他做得很棒，這不是計劃中的一部分，但板凳已經沒有人了。」

大谷翔平拿著厄普頓（Justin Upton）的手套上場，雖然沒有守備機會，但也不忘展現親和力，貼心的將主場太空人隊球迷掉下來的太陽眼鏡拋回看台。