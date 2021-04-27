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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平二刀流奪本季首勝

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

MLB今日戰績表

皇家 3:2 老虎

雙城 3:5 印地安人

小熊 7:8 勇士

洋基 2:4 金鶯

運動家 2:1 光芒

馬林魚 8:0 釀酒人

費城人 2:1 紅雀

天使 9:4 遊騎兵

水手 2:5 太空人

洛磯 0:12 巨人

紅人 5:3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:10 雙城 vs. 印地安人

06:35 皇家 vs. 海盜

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:07 國民 vs. 藍鳥

07:10 紅襪 vs. 大都會

07:10 運動家 vs. 光芒

07:20 小熊 vs. 勇士

07:40 馬林魚 vs. 釀酒人

07:45 費城人 vs. 紅雀

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 水手 vs. 太空人

09:40 教士 vs. 響尾蛇

09:45 洛磯 vs. 巨人

10:10 紅人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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