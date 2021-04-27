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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平二刀流奪本季首勝
MLB今日戰績表
皇家 3:2 老虎
雙城 3:5 印地安人
小熊 7:8 勇士
洋基 2:4 金鶯
運動家 2:1 光芒
馬林魚 8:0 釀酒人
費城人 2:1 紅雀
天使 9:4 遊騎兵
水手 2:5 太空人
洛磯 0:12 巨人
紅人 5:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:10 雙城 vs. 印地安人
06:35 皇家 vs. 海盜
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:07 國民 vs. 藍鳥
07:10 紅襪 vs. 大都會
07:10 運動家 vs. 光芒
07:20 小熊 vs. 勇士
07:40 馬林魚 vs. 釀酒人
07:45 費城人 vs. 紅雀
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:10 老虎 vs. 白襪
08:10 水手 vs. 太空人
09:40 教士 vs. 響尾蛇
09:45 洛磯 vs. 巨人
10:10 紅人 vs. 道奇
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