MLB／今日戰績表 天使大谷翔平二刀流奪本季首勝

近日戰績陷入掙扎的洋基今作客金鶯主場，但卻受制於對方先發投手哈維（Matt Harvey）精采表現，加上打線依舊靜悄悄，而總教練布恩(Aaron Boone)更因8上爭議判決怒瞧裁判遭驅逐出場，不過依舊未能提振洋基士氣，最終以2比4落敗。

2021-04-27 12:58