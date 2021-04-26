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MLB／今日戰績表 教士克服落後6分劣勢延長賽大逆轉道奇

聯合新聞網 / 整理
教士塔提斯擊出全壘打。 法新社
教士塔提斯擊出全壘打。 法新社

MLB今日戰績表

運動家 1:8 金鶯

皇家 4:0 老虎

洋基 3:7 印地安人

水手 3:5 紅襪

藍鳥 1:0 光芒

國民 0:4 大都會

響尾蛇 5:0(7局) 勇士

響尾蛇 7:0(7局) 勇士

天使 4:2 太空人

海盜 6:2 雙城

遊騎兵 4:8 白襪

紅人 2:5 紅雀

釀酒人 6:0 小熊

費城人 2:12 洛磯

馬林魚 3:4 巨人

教士 8:7(11局) 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 皇家 vs. 老虎

06:10 雙城 vs. 印地安人

07:00 小熊 vs. 勇士

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:10 運動家 vs. 光芒

07:40 馬林魚 vs. 釀酒人

07:45 費城人 vs. 紅雀

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 水手 vs. 太空人

09:45 洛磯 vs. 巨人

10:10 紅人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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