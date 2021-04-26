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MLB／今日戰績表 教士克服落後6分劣勢延長賽大逆轉道奇
MLB今日戰績表
運動家 1:8 金鶯
皇家 4:0 老虎
洋基 3:7 印地安人
水手 3:5 紅襪
藍鳥 1:0 光芒
國民 0:4 大都會
響尾蛇 5:0(7局) 勇士
響尾蛇 7:0(7局) 勇士
天使 4:2 太空人
海盜 6:2 雙城
遊騎兵 4:8 白襪
紅人 2:5 紅雀
釀酒人 6:0 小熊
費城人 2:12 洛磯
馬林魚 3:4 巨人
教士 8:7(11局) 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 皇家 vs. 老虎
06:10 雙城 vs. 印地安人
07:00 小熊 vs. 勇士
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:10 運動家 vs. 光芒
07:40 馬林魚 vs. 釀酒人
07:45 費城人 vs. 紅雀
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:10 水手 vs. 太空人
09:45 洛磯 vs. 巨人
10:10 紅人 vs. 道奇
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