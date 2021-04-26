MLB／今日戰績表 教士克服落後6分劣勢延長賽大逆轉道奇

德州遊騎兵先發投手有原航平今（26）日出戰白襪，前陣子拿下二連勝的他沒能延續上一場的好表現，投2局就花70球失5分，被打6支安打和4次保送吞敗，防禦率漲到4.03。 有原航平開局控球找不到準星，

2021-04-26 13:03