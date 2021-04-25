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MLB／今日戰績表 運動家客場宰金鶯拉出13連勝

聯合新聞網 / 整理
運動家隊先發投手巴塞特。 美聯社
運動家隊先發投手巴塞特。 美聯社

MLB今日戰績表

皇家 2:1 老虎

水手 8:2 紅襪

海盜 6:2 雙城

紅人 0:2 紅雀

釀酒人 4:3 小熊

國民 7:1 大都會

天使 2:16 太空人

洋基 2:1 印地安人

藍鳥 3:5 光芒

運動家 7:2 金鶯

遊騎兵 1:2 白襪

響尾蛇 (延賽) 勇士

費城人 7:5 洛磯

教士 4:5 道奇

馬林魚 5:2 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 運動家 vs. 金鶯

01:10 皇家 vs. 老虎

01:10 洋基 vs. 印地安人

01:10 水手 vs. 紅襪

01:10 藍鳥 vs. 光芒

01:10 國民 vs. 大都會

01:20 響尾蛇 vs. 勇士

02:10 天使 vs. 太空人

02:10 海盜 vs. 雙城

02:10 遊騎兵 vs. 白襪

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 釀酒人 vs. 小熊

03:10 費城人 vs. 洛磯

04:05 馬林魚 vs. 巨人

07:00 教士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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