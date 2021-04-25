MLB／今日戰績表 運動家客場宰金鶯拉出13連勝
MLB今日戰績表
皇家 2:1 老虎
水手 8:2 紅襪
海盜 6:2 雙城
紅人 0:2 紅雀
釀酒人 4:3 小熊
國民 7:1 大都會
天使 2:16 太空人
洋基 2:1 印地安人
藍鳥 3:5 光芒
運動家 7:2 金鶯
遊騎兵 1:2 白襪
響尾蛇 (延賽) 勇士
費城人 7:5 洛磯
教士 4:5 道奇
馬林魚 5:2 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 運動家 vs. 金鶯
01:10 皇家 vs. 老虎
01:10 洋基 vs. 印地安人
01:10 水手 vs. 紅襪
01:10 藍鳥 vs. 光芒
01:10 國民 vs. 大都會
01:20 響尾蛇 vs. 勇士
02:10 天使 vs. 太空人
02:10 海盜 vs. 雙城
02:10 遊騎兵 vs. 白襪
02:15 紅人 vs. 紅雀
02:20 釀酒人 vs. 小熊
03:10 費城人 vs. 洛磯
04:05 馬林魚 vs. 巨人
07:00 教士 vs. 道奇
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