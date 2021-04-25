MLB／今日戰績表 運動家客場宰金鶯拉出13連勝

太空人隊左投伊曼紐（Kent Emanuel）雖然28歲才獲大聯盟處女秀機會，但他今天（25日）初試啼聲就吸引到了全世界的目光，在先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）只解決一人次就傷退的情況下臨危授命，他完投了剩餘比賽的8.2局僅失2分，除了助太空人以16：2大勝天使，也寫下聯盟歷史紀錄。

2021-04-25 10:41