MLB／大都會王牌狄葛隆續寫紀錄 9局15K完封國民

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會王牌投手狄葛隆今天續寫歷史，飆出生涯新高的15次三振，僅被敲2安，還擊出安打送回隊友助球隊先馳得點，大都會終場6比0完封作客的華盛頓國民。

大都會終結3連敗，國民則是2連勝止步。

狄葛隆（Jacob deGrom）只在2、3局被卡斯楚（Starlin Castro）和史蒂文生（Andrew Stevenson）各敲1安，之後連續拿到19個出局數。這是他生涯第4場完投、第2場完封，賽後防禦率降至0.31。

狄葛隆今天狂飆15K，本季累計50K，還締造MLB開季頭4場先發累計最多三振紀錄。他前兩場先發都繳出單場14K平生涯最高成績。

曾兩度拿下國聯賽揚獎的狄葛隆成為史上第3位連3場先發都三振至少14名打者的投手。前2位是馬丁尼茲（Pedro Martinez）和柯爾（Gerrit Cole），分別在1999年9月4日到15日和2019年8月28日到9月8日有此表現。

大聯盟至今還從未有投手連4場先發三振至少14名打者。根據輪值表，狄葛隆下一場預定28日出戰波士頓紅襪。

國民右投費德（Erick Fedde）主投5局，被敲4安失3分，3次三振2次保送，苦吞敗投。