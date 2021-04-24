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MLB／菊池雄星遭紅襪打爆 澤村拓一無失分奪本季首勝

聯合新聞網 / 綜合報導
菊池雄星主投4.2局，被敲6安狂失5分，投出1次三振及3保送，吞下本季首敗。 美聯社。
菊池雄星主投4.2局，被敲6安狂失5分，投出1次三振及3保送，吞下本季首敗。 美聯社。

水手今(24)日強碰美東第一的紅襪，推出日籍投手菊池雄星先發登板，主投4.2局失5分，雖然水手打線在9上展開反攻打下3分，依舊無力逆轉戰局，最終水手5比6落敗，菊池吞下敗投。而同為日籍的澤村拓一也代表紅襪出賽，投出1.1局3K的完美表現，拿下本季首勝。

本季稍有復活跡象的菊池雄星，今日登板迎戰美東暫居第一的紅襪，首局遭波賈茲（Xander Bogaerts)2分砲狙擊，3下馬丁尼茲（J.D. Martinez）錦上添花，再貢獻1發陽春彈，雖然水手打線也攻下2分力挺，但5下菊池雄星再度出現狀況，被接連擊出安打及投保送後，雖然讓馬丁尼茲擊出雙殺掉1分，但還是解決不了狀況火熱的波賈茲，再度被敲安後遭換下。

澤村拓一上場中繼1.1局，僅被敲1安，送出3K無失分，拿下本季首勝。 歐新社。
澤村拓一上場中繼1.1局，僅被敲1安，送出3K無失分，拿下本季首勝。 歐新社。

總計今日菊池雄星主投4.2局，被敲6安包含波賈茲及馬丁尼茲的全壘打在內狂失5分，投出1次三振及3保送，吞下本季首敗，而相較於菊池，本季表現沉穩的澤村拓一今日接替先發投手培瑞茲（Martin Perez）上場中繼，1.1局當中僅被敲1安，送出3K無失分，儘管9上水手展開反攻，靠著席格（Kyle Seager）三分砲將比數追近至1分差，但仍無力回天，也讓澤村拓一進帳大聯盟生涯首次勝投。

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