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MLB／敲二壘安少1分打點 大谷翔平俏皮舉動成焦點

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今日單場繳出雙安、1分打點，另吞下2次三振 美聯社。
大谷翔平今日單場繳出雙安、1分打點，另吞下2次三振 美聯社。

今(24)日天使客場挑戰太空人，日籍球星大谷翔平擔綱二棒指定打擊，單場繳出雙安、1分打點，另吞下2次三振，最終天使在延長賽以5比4不敵太空人。而近日一舉一動受到矚目的大谷翔平，在5上擊出安打後出現令人會心一笑的逗趣舉動。

首局開路先鋒佛列契（David Fletcher）上壘後，大谷翔平面對前塞揚投手葛蘭基（Zack Greinke）再補上安打，兩出局後再上演本季第3度盜壘成功，不過首局天使依舊無功而返。第二打席大谷與葛蘭基纏鬥6球，最終遭88英哩速球三振。

兩隊0比0一直到5局上半，薛布勒（Scott Schebler）打出二壘安，佛列契再敲安形成1出局一、三壘有人局面，這時大谷翔平相中葛蘭基內角偏高速球，一棒敲出右外野方向二壘安打，打回全場第1分，但站上二壘壘包的大谷翔平卻直視停留在三壘上的佛列契，並對他比出回本壘的手勢，似乎認為以佛列契的腳程能夠奔回本壘順利得分，有趣畫面令人莞爾。

隨後大谷翔平接下來3次打擊機會沒有建樹，總計今日5打數敲出2支安打，進帳1分打點，另外吞下2次三振，打擊率微幅提升至2成94。而天使雖在延長賽10局上半攻下2分，但太空人下半局展開反擊，趁著天使終結者伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)不穩之際追平比分，最終再由小將賈西亞（Robel Garcia）擊出再見安打取勝。

太空人 西亞

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