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MLB／宇宙級對決！克蕭挨3轟 不敵達比修7局好投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊投手克蕭。路透
道奇隊投手克蕭。路透

達比修有、克蕭（Clayton Kershaw）的強投對決連續兩回合過招，達比修今天扳回一城，先發7局、失1分，狂飆9次三振，教士隊3轟狙擊克蕭，包括塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的雙響砲，終場以6：1擊敗道奇隊，達比修收下本季第2勝。

兩人剛在18日同場先發，達比修當時繳出7局僅失1分好投，唯一失分就是在滿壘時保送克蕭，成為致命傷，克蕭以6局、無失分奪勝，達比修悲情承擔敗投。

今天再度交手，達比修第1局率先失分，貝茲（Mookie Betts）敲出二壘打，孟西（Max Muncy）補上安打、帶1分打點。

教士用全壘打為達比修討回勝投資格，麥爾斯（Wil Myers）第2局先敲陽春砲，塔提斯第3局、第5局再掃兩發陽春彈。

歷史總是驚人的相似，塔提斯的父親老塔提斯（Fernando Tatis Sr. ）1999年4月23日（美國時間），當時身披紅雀球衣，在道奇球場出賽，面對韓籍投手朴贊浩，第3局單局敲出兩支滿貫砲，成為史上第一人。

22年後的同一天、同一座球場，塔提斯致敬父親，也演繹雙響砲，雖然內容沒有父親那麼狂，但兩轟對戰局帶來關鍵影響，也力挺達比修取得勝投。

達比修先發7局，只被敲出4安打、失1分，送出9K，技壓克蕭的7局被敲5安打，因3發陽春砲丟掉3分，翻轉前役對決的結果，由達比修取得勝投，克蕭吞下本季第2敗。

克蕭 塔提斯

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