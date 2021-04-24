快訊

氧氣已耗盡！印尼失聯潛艦仍未尋獲 53人恐全數罹難

華航機師再釀群聚事件？指揮中心下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成4打席打不出內野 史丹頓雙響炸裂印地安人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成今天進入印地安人隊先發打線，出戰洋基隊，4打數沒有安打。美聯社
張育成今天進入印地安人隊先發打線，出戰洋基隊，4打數沒有安打。美聯社

旅美台將張育成今天進入印地安人隊先發打線，出戰洋基隊，4打數沒有安打、吞下1次三振，另外3打席球都留在內野，打擊率下修1成88；洋基靠4轟取勝，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）單場雙響砲，洋基終場以5：3擊敗印地安人。

洋基今天推出左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發，右打的張育成再次排進先發打線，擔任第8棒、一壘手。

張育成單場4打數沒有安打，第1打席纏鬥7球揮空三振，第2打席鎖定第一球91.9哩伸卡球出棒，敲出二壘上空小飛球出局，第3打席為三壘方向滾地球出局。

第9局面對守護神查普曼（Aroldis Chapman），張育成纏鬥8球，最終攻擊一顆98.8哩直球，擊成小飛球，進入捕手桑契斯（Gary Sanchez）手套，成為最後一個出局數。

印地安人首局就有分數進袋，蒙哥馬利連兩保送後，雷耶斯（Franmil Reyes）敲出安打先馳得點，E.羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出滾地球出局、帶1分打點，A.羅沙里歐（Amed Rosario）的安打再添單局第3分，卻也成為印地安人全場僅有的分數進帳。

印地安人第2局起只出現3支零星安打，洋基第2局就靠希克斯（Aaron Hicks）的陽春砲、歐德（Rougned Odor）兩分砲追平，史丹頓單場雙響砲，第3、5局連兩打席敲出陽春砲，洋基就靠4轟逆轉擊敗印地安人。

洋基 印地安人

延伸閱讀

MLB／張育成先發敲雙安 畢柏飆13K助印地安人止敗

MLB／張育成失誤後7打數沒表現 打擊率下探1成74

MLB／張育成先發見證無安打 差點成完全比賽最後出局者

MLB／張育成遭種族歧視 教頭力挺、隊友髒字開罵

相關新聞

MLB／升了！林子偉返大聯盟 下周有機會與張育成同場

旅美台將林子偉本季以小聯盟約加盟雙城隊，今天等到前進大聯盟的通知，本季首升大聯盟，而雙城將在下周二到周四與印地安人隊展開...

MLB／張育成4打席打不出內野 史丹頓雙響炸裂印地安人

旅美台將張育成今天進入印地安人隊先發打線，出戰洋基隊，4打數沒有安打、吞下1次三振，另外3打席球都留在內野，打擊率下修1...

MLB／教士美技雙殺勝道奇 又收拉梅特不需動刀好消息

雖然大聯盟開打不到一個月，但兩支國聯西區勁旅道奇及教士，今(23)日展現誰也不讓誰的拚戰態度，教士在8上靠著塔提斯(Fernando Tatis Jr.)敲下勝利打點，再由終結者梅蘭肯（Mark Me

MLB／「打者天堂」舉辦全壘打大賽 阿隆索期待衛冕冠軍

曾在2019年以53支全壘打寫下菜鳥球季最多轟紀錄的大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)，今(23)日宣布將會參加在洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）舉辦的全壘打大賽，誓言衛冕冠軍寶座

MLB／洋基赫曼好投隔588天再奪勝 托瑞斯猛打賞「洗白」

洋基先發投手「家暴仔」赫曼（Domingo German）先前因表現不佳而遭下放小聯盟，而在球隊近期投打皆有氣無力狀況下，面對印地安人的比賽赫曼登板先發，繳出6局失3分好投，加上打線中托瑞斯（Gley

MLB／今日戰績表 洋基歐德超前分安打拉下印地安人

MLB今日戰績表 響尾蛇 14:11(10局) 紅人 海盜 4:2 老虎 洋基 6:3 印地安人 水手 7:3(10局) 紅襪 大都會 3:4 小熊 天使 2:8 太空人 馬林魚 0:3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。