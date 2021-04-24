MLB／張育成4打席打不出內野 史丹頓雙響炸裂印地安人

旅美台將張育成今天進入印地安人隊先發打線，出戰洋基隊，4打數沒有安打、吞下1次三振，另外3打席球都留在內野，打擊率下修1成88；洋基靠4轟取勝，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）單場雙響砲，洋基終場以5：3擊敗印地安人。

洋基今天推出左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發，右打的張育成再次排進先發打線，擔任第8棒、一壘手。

張育成單場4打數沒有安打，第1打席纏鬥7球揮空三振，第2打席鎖定第一球91.9哩伸卡球出棒，敲出二壘上空小飛球出局，第3打席為三壘方向滾地球出局。

第9局面對守護神查普曼（Aroldis Chapman），張育成纏鬥8球，最終攻擊一顆98.8哩直球，擊成小飛球，進入捕手桑契斯（Gary Sanchez）手套，成為最後一個出局數。

印地安人首局就有分數進袋，蒙哥馬利連兩保送後，雷耶斯（Franmil Reyes）敲出安打先馳得點，E.羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出滾地球出局、帶1分打點，A.羅沙里歐（Amed Rosario）的安打再添單局第3分，卻也成為印地安人全場僅有的分數進帳。

印地安人第2局起只出現3支零星安打，洋基第2局就靠希克斯（Aaron Hicks）的陽春砲、歐德（Rougned Odor）兩分砲追平，史丹頓單場雙響砲，第3、5局連兩打席敲出陽春砲，洋基就靠4轟逆轉擊敗印地安人。