MLB／升了！林子偉返大聯盟 下周有機會與張育成同場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅美台將林子偉。 圖／美聯社
旅美台將林子偉。 圖／美聯社

旅美台將林子偉本季以小聯盟約加盟雙城隊，今天等到前進大聯盟的通知，本季首升大聯盟，而雙城將在下周二到周四與印地安人隊展開3連戰，林子偉、張育成有機會同場亮相。

2012年赴美的林子偉，在紅襪體系待了9年，2017年6月24日（美國時間）在大聯盟演出處女秀，4季下來累積出賽101場、193打數敲出43支安打，打擊率為2成23，定位為工具人的他，守遍內、外野，去年湊齊捕手、投手拼圖後，只差一壘就能完成守位大滿貫。

去年球季結束後，林子偉遭紅襪移出40人名單，也未獲小聯盟約簽回，進入自由市場另覓東家，與雙城簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，旅美生涯換個東家再拚拚看。

林子偉在春訓出賽17場，20打數敲出6安打、有3支二壘打，打擊率正好3成，未能擠進開季名單，在基地等待晉升機會。

雙城今天進行球員異動，一壘手沙諾（Miguel Sanó）因右大腿拉傷，放進10天傷兵名單，內野手布蘭肯霍恩（Travis Blankenhorn）和捕手泰利斯（Tomas Telis）下放訓練基地。

3名選手的空缺，雙城叫上內野手高登（Nick Gordon），以及可守外野、一壘的基里洛夫（Alex Kirilloff），另一人就是林子偉。

雙城今天與海盜隊展開3連戰，下周二前進克里夫蘭出戰印地安人，陣中有另一名台將張育成，兩名台灣之光有機會同場出賽相互輝映。

林子偉 雙城 大聯盟

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