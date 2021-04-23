MLB／教士美技雙殺勝道奇 又收拉梅特不需動刀好消息

雖然大聯盟開打不到一個月，但兩支國聯西區勁旅道奇及教士，今(23)日展現誰也不讓誰的拚戰態度，教士在8上靠著塔提斯(Fernando Tatis Jr.)敲下勝利打點，再由終結者梅蘭肯（Mark Melancon）成功收尾，順利在這4連惡戰當中拔得頭籌。此外教士賽後更收到振奮士氣的消息，曾任王牌投手的拉梅特（Dinelson Lamet）經球團詳細檢查後，確定不需要接受約翰湯米手術(Tommy John Surgery)。

兩隊前3局雖互有攻勢，卻受對方投手強力壓制，而無法攻回本壘得分，4上教士率先展開攻擊，面對道奇強投布勒（Walker Buehler），改打開路先鋒的塔提斯安打上壘後隨即盜向二壘，再經由馬恰多（Manny Machado）安打護送回本壘先馳得點。6上再由葛利桑(Trent Grisham)擊出陽春砲擴大領先。

此戰道奇「不鳴則已，一鳴驚人」，沉澱大半場的衛冕軍打線，7下靠著波拉克（A.J. Pollock）、新人紐斯（Sheldon Neuse）個貢獻陽春砲，讓戰局回到原點。8上教士擊出2支安打攻占一、三壘，輪到塔提斯雖擊出雙殺打，但依舊打下珍貴的超前分；8局下則靠美技雙殺擋住道奇跑回追平飛，9局下終結者梅蘭肯上場收尾，成功拿下賽季第7次救援成功。

拉梅特接受球團詳細檢查後，確定不需接受手術。 美聯社。

不僅對分區冠軍最大威脅者道奇拿下勝利，賽後教士更是收好消息，昨日進行本季初登板的上季王牌投手拉梅特，面對釀酒人只投了29球因右臂緊繃不適退場，所幸經由超音波檢查後，確認拉梅特右臂沒有發炎及其他症狀，也不需接受約翰湯米手術。