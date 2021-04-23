MLB／「打者天堂」舉辦全壘打大賽 阿隆索期待衛冕冠軍

曾在2019年以53支全壘打寫下菜鳥球季最多轟紀錄的大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)，今(23)日宣布將會參加在洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）舉辦的全壘打大賽，誓言衛冕冠軍寶座，「我會全神貫注，我已經準備好了，如果我被邀請，我會很樂意參賽，我會捍衛我的冠軍頭銜。」

阿隆索在2019年新人球季就獲邀參加全壘打大賽，在這堪稱歷屆最精彩的賽事中，阿隆索在最後一輪以23轟，僅以1支差距擊退同為新人的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）獲得冠軍，但隔年世界因新冠病毒造成全球大流行，也讓聯盟決定取消明星賽盛宴。

而原定今年在亞特蘭大勇士主場進行的明星賽，因喬治亞州的投票新法惹出對種族不公爭議後，已決定移師至庫爾斯球場舉行，眾所周知，素有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場是對打者相當友善的球場，將有利於阿隆索等重砲發揮。

自從2019年登上大聯盟以來，新人年單季以53支全壘打，轟破洋基強打賈吉(Aaron Judge)的52支紀錄，而本季阿隆索出賽13場，繳出.229/.296/.458的打擊三圍、略高於平均的OPS+109及3轟，不過昨晚面對小熊比賽，阿隆索擊出429英呎的大號2分彈，儼然為全壘打大賽做暖身準備。