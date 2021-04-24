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MLB／今日戰績表 教士達比修有對決道奇克蕭取勝
MLB今日戰績表
釀酒人 2:15 小熊
運動家 3:1 金鶯
皇家 6:2 老虎
洋基 5:3 印地安人
水手 5:6 紅襪
藍鳥 5:3 光芒
國民 0:6 大都會
響尾蛇 4:5 勇士
天使 4:5(10局) 太空人
海盜 0:2 雙城
遊騎兵 4:9 白襪
紅人 4:5 紅雀
費城人 4:5 洛磯
馬林魚 3:5 巨人
教士 6:1 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 皇家 vs. 老虎
01:10 水手 vs. 紅襪
02:10 海盜 vs. 雙城
02:15 紅人 vs. 紅雀
02:20 釀酒人 vs. 小熊
04:05 國民 vs. 大都會
04:10 天使 vs. 太空人
06:10 洋基 vs. 印地安人
06:10 藍鳥 vs. 光芒
07:05 運動家 vs. 金鶯
07:10 遊騎兵 vs. 白襪
07:20 響尾蛇 vs. 勇士
08:10 費城人 vs. 洛磯
09:10 教士 vs. 道奇
09:45 馬林魚 vs. 巨人
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