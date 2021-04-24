MLB／今日戰績表 教士達比修有對決道奇克蕭取勝

今(24)日天使客場挑戰太空人，日籍球星大谷翔平擔綱二棒指定打擊，單場繳出雙安、1分打點，另吞下2次三振，最終天使在延長賽以5比4不敵太空人。而近日一舉一動受到矚目的大谷翔平，在5上擊出安打後出現令人會心一笑的逗趣舉動。

2021-04-24 13:28