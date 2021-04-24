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MLB／今日戰績表 教士達比修有對決道奇克蕭取勝

聯合新聞網 / 整理
達比修有。 法新社
達比修有。 法新社

MLB今日戰績表

釀酒人 2:15 小熊

運動家 3:1 金鶯

皇家 6:2 老虎

洋基 5:3 印地安人

水手 5:6 紅襪

藍鳥 5:3 光芒

國民 0:6 大都會

響尾蛇 4:5 勇士

天使 4:5(10局) 太空人

海盜 0:2 雙城

遊騎兵 4:9 白襪

紅人 4:5 紅雀

費城人 4:5 洛磯

馬林魚 3:5 巨人

教士 6:1 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 皇家 vs. 老虎

01:10 水手 vs. 紅襪

02:10 海盜 vs. 雙城

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 釀酒人 vs. 小熊

04:05 國民 vs. 大都會

04:10 天使 vs. 太空人

06:10 洋基 vs. 印地安人

06:10 藍鳥 vs. 光芒

07:05 運動家 vs. 金鶯

07:10 遊騎兵 vs. 白襪

07:20 響尾蛇 vs. 勇士

08:10 費城人 vs. 洛磯

09:10 教士 vs. 道奇

09:45 馬林魚 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人

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