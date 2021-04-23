MLB／洋基赫曼好投隔588天再奪勝 托瑞斯猛打賞「洗白」

洋基先發投手「家暴仔」赫曼（Domingo German）先前因表現不佳而遭下放小聯盟，而在球隊近期投打皆有氣無力狀況下，面對印地安人的比賽赫曼登板先發，繳出6局失3分好投，加上打線中托瑞斯（Gleyber Torres）單場3安及時振作，最終以6比3擊退印地安人，這也是赫曼睽違1年多，合計588天以來首場勝投。

赫曼首局就遭遇亂流，印地安人單局擊出4支安打加上赫曼自己的失誤，一舉攻下3分，隨後赫曼立即回穩，雖然印地安人局局有攻勢但力保不失，洋基打線也在3局上給予支援，托瑞斯（Gleyber Torres）敲出帶有2分打點安打將戰局追平，7局上洋基再有攻勢，歐德（Rougned Odor）在滿壘局面敲出安打將比分超前，東岡凱爾（Kyle Higashioka）隨後再補上1記陽春彈，終場洋基以6比3力克印地安人，拿下近3戰第2勝，戰績來到7勝11負。

此役赫曼主投6局失3分有2分責失，被敲7安送出6次三振1保送，拿下賽季首勝，而昨日遭總教練布恩（Aaron Boone）點名態度消極的托瑞斯，則以單場3安挽回教頭信任。