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MLB／今日戰績表 洋基歐德超前分安打拉下印地安人
MLB今日戰績表
響尾蛇 14:11(10局) 紅人
海盜 4:2 老虎
洋基 6:3 印地安人
水手 7:3(10局) 紅襪
大都會 3:4 小熊
天使 2:8 太空人
馬林魚 0:3 巨人
教士 3:2 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 釀酒人 vs. 小熊
07:05 運動家 vs. 金鶯
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 洋基 vs. 印地安人
07:10 水手 vs. 紅襪
07:10 藍鳥 vs. 光芒
07:10 國民 vs. 大都會
07:20 響尾蛇 vs. 勇士
08:10 天使 vs. 太空人
08:10 海盜 vs. 雙城
08:10 遊騎兵 vs. 白襪
08:15 紅人 vs. 紅雀
08:40 費城人 vs. 洛磯
09:45 馬林魚 vs. 巨人
10:10 教士 vs. 道奇
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