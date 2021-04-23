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MLB／響尾蛇佩洛塔5安7打點 紅人敲6轟仍輸球創紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
響尾蛇當家外野手佩洛塔（David Peralta）單場狂敲5安，並進帳職業生涯新高的7分打點。 美聯社
響尾蛇當家外野手佩洛塔（David Peralta）單場狂敲5安，並進帳職業生涯新高的7分打點。 美聯社

響尾蛇與紅人今(23)日正面交鋒，形成一場你來我往的打擊大戰，開季低潮的響尾蛇當家外野手佩洛塔（David Peralta）火力復甦，單場狂敲5安並進帳職業生涯新高的7分打點，幫助響尾蛇在延長僵局制以14比11帶走勝利，完成對紅人3連戰橫掃。

佩洛塔生涯以穩定打擊著稱，但今日賽前僅有.213/.304/.361低迷的打擊三圍，而此役他揮別先前低潮大開殺戒，包括1發2分砲及10局上滿壘局面擊出清壘的三壘安打，僅差二壘安打就能寫下本季首位達成完全打擊的球員，佩洛塔以單場5安及7打點難得紀錄，共10壘打數來證明身手依舊。

儘管紅人打線有6支全壘打挹注，加上先發投手霍夫曼(Jeff Hoffman)繳出5局失2分的成績，但牛棚接手後卻狂掉12分成為敗筆，根據《STATS》數據，紅人成為大聯盟歷史上第1支單場擊出6轟，而先發投手掉2分以內卻仍落敗的球隊。

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