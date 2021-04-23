MLB／大谷27日再戰遊騎兵拚首勝 美媒稱天使進季後賽X因子

天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，因手指水泡問題缺陣半個月後，終於在21日迎來第2次先發登板對戰遊騎兵，雖然出現高達7次四死球，但主投4局仍飆出7次三振無失分，天使最終也以6比2擊退來訪的遊騎兵。

儘管大谷翔平未能拿下本季首場勝投，但賽後水泡問題沒有再次出現，天使總教練麥登(Joe Maddon)也決定讓大谷重回6人輪值調度，將在台灣時間27日再度對決遊騎兵，挑戰自2018新人年後首場勝投。

大谷翔平本季雙刀出鞘，投打兩方面皆繳好身手，美媒《FANSIDED》的記者萊斯(David Rice)也特地撰文，指出大谷雖然沒有達到最佳狀態，但依然非常有統治力，當他沒有水泡及其他病痛時，他仍然有潛力成長為全明星，本季到目前為止，投打數據不言自明。

本季大谷翔平共投主投8.2局，只被擊出3支安打失1分，並飆出14次三振，但他最大的問題在於控球，送出了11次保送，防禦率1.04；而在打擊方面較為優秀，打擊率高達3成10，外加5轟、13分打點及2盜壘，OPS值高達1.044。

文中寫道，大谷翔平如同隊上球星楚奧特（Mike Trout）一樣，能夠在很多方面影響比賽，包括擁有全隊最佳的跑壘速度，若大谷在整個賽季抱持健康，投打都延續目前高檔，萊斯認為大谷不但會進入全明星賽，也有機會在年度MVP榜參上一腳，更重要的是，大谷將會是自2014年後，天使回到季後賽舞台上的X因子，可望終結連6季被排除在10月大戰的困境。