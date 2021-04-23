MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表

道奇明星強打貝林格（Cody Bellinger）自去年世界大賽肩膀脫臼以來，仍未走出傷痛魔咒，今年四月初再因小腿骨折而缺陣，儘管這位2019年國聯MVP對復原情況感到良好，但對於何時回歸陣容，球團依舊沒有給出時間表。

本月6日道奇對決運動家的比賽，綠帽軍後援投手古杜安(Reymin Guduan)跑向一壘補位時，不慎踩中貝林格的小腿，起初道奇醫療團隊認為只是一般瘀青腫脹，但接受電腦斷層掃描後，確認為小腿腓骨骨折，也讓貝林格高掛免戰牌至今。

經過長時間休養，貝林格對於身體恢復狀況感到良好，不過何時復出仍是未知數，「在骨頭癒合之前，我不能做太多事，這取決每個人的狀況。」，而養傷這段期間，貝林格表示自己會到打擊籠進行打擊練習，也會做些簡單傳接球，不過跑步方面仍有些不舒服，道奇也在今(23)日允許貝林格進行完整打擊練習，但預計不會參與這周末與教士的4連戰。

對於小腿傷勢遲遲無法復原，貝林格也難掩沮喪之情，「說實話，這段期間非常無聊，我可以正常走路，能做出完整的揮棒，雖然小腿不會疼痛，但總是讓我有說不出口的感覺，我認為狀況會越來越好，這只是一個緩滿的過程。」，而貝林格受傷這段期間，先發中外野手位置也由泰勒（Chris Taylor）、貝茲(Mookie Betts)共同承擔。