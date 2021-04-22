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MLB／今日戰績表 洋基克魯柏又投不滿5局吞敗
MLB今日戰績表
巨人 5:6 費城人
金鶯 0:3 馬林魚
海盜 3:2 老虎
太空人 3:6 洛磯
雙城 12:13(10局) 運動家
紅雀 0:1 國民
遊騎兵 7:4 天使
釀酒人 4:2 教士
白襪 vs. 印地安人(延期)
勇士 4:1 洋基
響尾蛇 8:5(10局) 紅人
海盜 2:5 老虎(雙重戰)
藍鳥 6:3 紅襪
大都會 4:16 小熊
光芒 8:9 皇家
響尾蛇 5:4 紅人(雙重戰)
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 響尾蛇 vs. 紅人
01:10 海盜 vs. 老虎
06:10 洋基 vs. 印地安人
07:10 水手 vs. 紅襪
07:40 大都會 vs. 小熊
08:10 天使 vs. 太空人
09:45 馬林魚 vs. 巨人
10:10 教士 vs. 道奇
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