MLB／今日戰績表 洋基克魯柏又投不滿5局吞敗

釀酒人宣布以小聯盟約簽下前明星二壘手史傳奇高登（Dee Strange-Gordon）今年3月他曾加入紅人，卻在同月26日遭到球隊釋出，可守外野及內野的他在訓練營期間的10場比賽累積32打席，敲出打擊

2021-04-22 15:31