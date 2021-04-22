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MLB／今日戰績表 洋基克魯柏又投不滿5局吞敗

聯合新聞網 / 整理
克魯柏(左2)實力已與過去不在同一個檔次，僅投4.2局失2分就退場，本季3場先發都投不滿5局。 美聯社
克魯柏(左2)實力已與過去不在同一個檔次，僅投4.2局失2分就退場，本季3場先發都投不滿5局。 美聯社

MLB今日戰績表

巨人 5:6 費城人

金鶯 0:3 馬林魚

海盜 3:2 老虎

太空人 3:6 洛磯

雙城 12:13(10局) 運動家

紅雀 0:1 國民

遊騎兵 7:4 天使

釀酒人 4:2 教士

白襪 vs. 印地安人(延期)

勇士 4:1 洋基

響尾蛇 8:5(10局) 紅人

海盜 2:5 老虎(雙重戰)

藍鳥 6:3 紅襪

大都會 4:16 小熊

光芒 8:9 皇家

響尾蛇 5:4 紅人(雙重戰)

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 響尾蛇 vs. 紅人

01:10 海盜 vs. 老虎

06:10 洋基 vs. 印地安人

07:10 水手 vs. 紅襪

07:40 大都會 vs. 小熊

08:10 天使 vs. 太空人

09:45 馬林魚 vs. 巨人

10:10 教士 vs. 道奇

球隊戰績表

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