MLB／開轟後只花17.3秒繞壘 大谷翔平不知百轟出爐

4支全壘打無法彌補牛棚失血，天使隊今天在主場4：7不敵遊騎兵隊，大谷翔平本季第5轟、美日生涯通算百轟紀錄出爐，還是無法挽回球隊輸球命運，唯一亮點是他的跑壘速度。

天使打線面對遊騎兵先發投手佛提奈維奇（Mike Foltynewicz），全壘打砲火不斷，首局楚奧特（Mike Trout） 、3局下大谷翔平、4局下厄普頓（Justin Upton）都轟出陽春砲，打完前7局還以3：1領先。

但天使牛棚8、9局被攻下6分，讓出領先地位，9局下伊格列西亞斯（Jose Iglesias）追加陽春砲沒用，遊騎兵終場3分之差獲勝。

大谷翔平3局下逮中佛提奈維奇83英里滑球，拉上右外野看台，本來不確定是全壘打，後來加快速度，只用17.3秒跑完4個壘包，成為今年開轟後繞壘速度最快的打者（不計場內全壘打）。

天使雖輸球，大谷翔平這一擊又成另類焦點，他在賽後也被問到美日生涯百轟紀錄，強調根本完全沒發現。

大谷翔平過去效力日本火腿隊5年，一共出現48支全壘打，2016年22轟最多，轉戰天使4個球季累計52轟，今年打擊狀況火熱，如果出賽數夠穩定，應有機會改寫2018年22轟紀錄。

今天開轟後帶著笑容跑壘，大谷翔平說：「沒有特別注意百轟，只是很開心能轟出全壘打。」