MLB／釀酒人發動補強 小聯盟約簽前明星史傳奇高登

釀酒人宣布以小聯盟約簽下前明星二壘手史傳奇高登（Dee Strange-Gordon）今年3月他曾加入紅人，卻在同月26日遭到球隊釋出，可守外野及內野的他在訓練營期間的10場比賽累積32打席，敲出打擊率.281和4分打點的成績，預計他將先加入釀酒人麾下位在威斯康辛州的訓練基地。

即將滿33歲的史傳奇高登過去名為高登（Dee Gordon），在2020年為了緬懷他7歲時被槍殺的母親，取其名史傳奇（DeVona Denise Strange）中的姓氏，將自己的登錄名改為史傳奇高登。

史傳奇高登曾入選過兩屆全明星賽，並在道奇與馬林魚時期常居聯盟盜壘王寶座，2018年他在馬林魚清倉交易期間被送至水手，然而在西雅圖的表現卻令球迷失望，打擊成績在這段時間急速下滑，而這也限縮了其引以為傲的快腿在壘包間穿梭的機會。

史傳奇高登的前東家水手在休賽季否決了2021年1400萬美元的球隊選擇權，因為他去年賽季的表現掙扎，82個打席僅敲出打擊三圍 .200/.268/.213，即便跑壘速度仍是聯盟上乘，但32歲的他已經無法像馬林魚時期一樣為比賽帶來影響。