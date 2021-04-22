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MLB／才剛進廠維修復出 教士拉梅特只投29球又傷退
教士隊上季王牌投手拉梅特（Dinelson Lamet）去年投出身價，季末因右手肘尺骨附屬韌帶撕裂進廠維修，今（22日）進行本季初登板，沒想到只投了29球就不適下場。
在今日教士對上釀酒人的比賽，拉梅特用29球投完2局，送出4次三振和1次保送，卻因右臂緊繃不適，與教練溝通後下場，目前預計先讓他休息幾天，之後會接受核磁共振（MRI）檢驗進一步確認傷勢情況。
拉梅特過去幾個月都在治療右手肘尺骨附屬韌帶傷勢，健康時的他是教士的第一號先發，2020縮水賽季他在69局中繳出2.09的防禦率與34.8%的三振率，是教士奪冠之路不可或缺的要角。
教士的先發輪值尚有達比修有、史奈爾（Blake Snell）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）與帕達克（Chris Paddack），魏德斯（Ryan Weathers）也是可用之兵，隨著拉梅特狀態再度陷入迷霧，百大新秀左投戈爾（MacKenzie Gore）在本賽季提拔上大聯盟的機會也越來越濃厚。
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