MLB／洋基打線便秘又輸勇士 教頭不滿托瑞斯「慢跑」態度

昨天（21日）好不容易止敗的洋基，本以為在取勝後將逆風高飛拉出一波連勝，沒想到今日的打線再度證明前役的勝利純屬僥倖，他們最終以1：4敗給亞特蘭大勇士，戰績6勝11敗仍是美聯墊底。

洋基此役派出雙屆塞揚克魯伯（Corey Kluber）先發出陣，但顯然他的實力已與過去不在同一個檔次，僅投4.2局失2分就退場，其中送出的4次保送還有一次是在4局滿壘時投出，可謂尚未解決打者就先被自己解決。

先發投手無力支撐長局數外，洋基打線也猶如便秘一般，用力擠也擠不出來，根據資料顯示，他們連5場比賽的安打數都在5隻以下，差一場就追平1973年的連6場，此外，今日出場的10名打者中，有6位打擊率不滿2成，且默默晉升為本季打擊主力的烏謝拉（Gio Urshela）在賽中又因傷退場，簡直是屋漏偏逢連夜雨。

洋基以1：4敗給亞特蘭大勇士，戰績6勝11敗仍是美聯墊底。 美聯社

針對打線的貧火，總教練布恩（Aaron Boone）特地把「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）7局時的「慢跑」拿出來鞭：「很顯然他可以做得更好。」還考慮拔除托瑞斯先發的位置，甚至將他下放小聯盟。托瑞斯本人賽後則回應那是一次半揮棒卻擊中球，第一時間他不確定是界內或界外才有所猶豫，但下次他會先全力跑壘。

洋基戰績跌落谷底，有記者問道是否由於身處紐約壓力太大，進而影響到這些年輕球員的表現？總管凱許曼（Brian Cashman）否定了這項說法，他表示沒進世界大賽不代表會成為壓力，並盡全力支持布恩以及整個教練團做出的努力。