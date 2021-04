MLB／生涯三振數超越穆帥 薛則再繳無失分好投

前役才將生涯三振數堆高至2,808超越上古神獸塞揚(Cy Young),國民隊王牌薛則(Max Scherzer)沒有停下腳步,今天(22日)對紅雀再繳6局無失分9K好投,生涯三振數2,817再超名人堂投手穆西納(Mike Mussina),名列歷史第21名;國民也在他帶領下以1:0完封紅雀。

Max Scherzer has passed Mike Mussina on @MLB's All-Time Career Strikeouts list.



Scherzer is now 21st all-time with 2,814.#Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/r0ZqaR84qt