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MLB／生涯三振數超越穆帥 薛則再繳無失分好投

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
前役才將生涯三振數堆高到2808超越上古神獸塞揚（Cy Young），國民隊王牌薛則（Max Scherzer）沒有停下腳步，今天（22日）再繳6局無失分9K好投，生涯三振數2817再超名人堂投手穆西納（Mike Mussina），名列歷史第21名。 美聯社
前役才將生涯三振數堆高到2808超越上古神獸塞揚（Cy Young），國民隊王牌薛則（Max Scherzer）沒有停下腳步，今天（22日）再繳6局無失分9K好投，生涯三振數2817再超名人堂投手穆西納（Mike Mussina），名列歷史第21名。 美聯社

前役才將生涯三振數堆高至2,808超越上古神獸塞揚（Cy Young），國民隊王牌薛則（Max Scherzer）沒有停下腳步，今天（22日）對紅雀再繳6局無失分9K好投，生涯三振數2,817再超名人堂投手穆西納（Mike Mussina），名列歷史第21名；國民也在他帶領下以1：0完封紅雀。

本季國民先發三巨頭僅剩薛則一人保持清醒，加上打線積弱不振，導致開季戰績不佳，今日面對紅雀，儘管隊友僅提供1分奧援，他仍展大將之風封鎖對手，僅在前兩局讓對手攻佔得點圈，隨後連續解決11名打者，最終6局無失分下庄，附帶送出9次三振，目前累積99場雙位數三振，下一戰就能挑戰100場里程碑。

薛則退場後，國民牛棚勝利組的雷尼（Tanner Rainey）、哈德森（Daniel Hudson）與終結者韓德（Brad Hand），雖然各有製造「劇場」，但最終仍驚險以1：0收下勝利，本季也在2次的對紅雀系列戰中取得優勢。

越老越強的薛則本季4場先發，除了開幕戰遭勇士4轟狙擊，其餘3場皆繳出優質先發，防禦率僅1.80，最近23.1局僅失1分，只是這段期間隊友直到今天才提供1分火力支援，本季勝投終於開張。

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