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MLB／前田健太大爆炸 雙城「系隊守備」送運動家11連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
運動家的戰績如倒吃甘蔗，開季1勝7敗後豪取11連勝，直接攻頂美聯西區第一。 美聯社
運動家的戰績如倒吃甘蔗，開季1勝7敗後豪取11連勝，直接攻頂美聯西區第一。 美聯社

雙城隊王牌前田健太今（22日）先發面對運動家，原本想終止近期的3連敗，沒想到他完全拿運動家打線束手無策，只投3局就挨8支安打失7分，雖然雙城打線此戰很給力助他逃過敗仗，終結者卻失手被運動家逼進延長賽，最後因2次系隊等級的失誤，在延長10局後以12：13輸球，讓運動家笑納11連勝。

前田健太雖然首局成功讓對手三上三下，但在二局面對歐森（Matt Olson）被敲全壘打後節奏被打亂，先是對莫伊蘭（MItch Moreland）投出觸身球，接著一連被敲出3支安打外帶一次暴投，單局掉3分。

來到第3局，歐森從前田健太手中敲出單場第2支全壘打，努力製造兩出局後，再被布朗（Seth Brown）轟出2分砲，前田健太這局後退場結束本日的投球，合計3局被敲8支安打失7分，防禦率暴漲至6.11。

雙城隊派出王牌前田健太原本想終止近期的3連敗，沒想到他完全拿運動家打線束手無策，只投3局就挨8支安打失7分。 美聯社
雙城隊派出王牌前田健太原本想終止近期的3連敗，沒想到他完全拿運動家打線束手無策，只投3局就挨8支安打失7分。 美聯社

儘管王牌表現不盡人意，但火燙的雙城打線助前田逃過敗仗，其中三壘手唐納森（Josh Donaldson）繳出超級猛打賞，單場6支4還附帶一支全壘打，老將克魯茲(Nelson Cruz)雙響砲貢獻4分打點，「黑色鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）也有6支3的表現，還在延長賽的10局上敲出2分全壘打取得領先。

只是雙城要贏球真的好難，終結者卡洛梅（Alex Colome）九局下無法守住10：9領先優勢砸鍋，教練團仍讓他在10局下續投，很快拿下2出局後卻連續投出2次保送，雙城開啟噩夢守備，先是第一棒的坎哈（Mark Canha）平凡無奇的滾地球，二壘手布蘭肯霍恩（Travis Blankenhorn）發生失誤送出1分領先，接著二棒的勞瑞亞諾（Ramon Laureano）也僅是三壘方向滾地球，阿拉耶茲（Luis Arraez）接球後來了個大爆傳，直接葬送比賽勝利，運動家兵不血刃跑回致勝分、在這場打擊混戰幸運贏球。

雙城該贏未贏苦吞4連敗，運動家則如倒吃甘蔗，開季1勝7敗後豪取11連勝，直接攻頂美聯西區第一。

甘蔗

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