快訊

航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

全國首例！台師大111年起每學期改16周 年底就放寒假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷美日通算100轟 開砲後全速跑壘主播喊瘋狂

中央社 / 洛杉磯21日專電
大谷翔平今天敲出本季第5支全壘打，達成美國、日本職棒合計100支全壘打里程碑。 路透社
大谷翔平今天敲出本季第5支全壘打，達成美國、日本職棒合計100支全壘打里程碑。 路透社

日本球星大谷翔平今天敲出本季第5支全壘打，達成美國、日本職棒合計100支全壘打里程碑。開轟之後全速跑壘的態度，令電視播報員直呼「瘋狂」。

「昨天當先發投手，今天敲出全壘打」這在「二刀流」大谷翔平身上並不稀奇，稀奇的是，他今天敲出全壘打後，帶著笑容跑壘之外，有別於其他球員放慢速度，他反而邁開腳步衝刺。

「翔平在壘間飛奔」電視球評稱大谷翔平這個動作顯示他很享受比賽。大聯盟官網計算，大谷翔平開轟之後，繞過三個壘包再回到本壘的時間只花17.3秒，創大聯盟本季過牆全壘打的最快紀錄。

大谷翔平所屬的洛杉磯天使隊今天在主場4比7輸給來訪的德州遊騎兵隊。昨天才以投手身分出賽，用80球投4局，賞給對手7次三振的大谷翔平，今天擔任先發第2棒指定打擊。

大谷3局下面對遊騎兵投手佛提尼威奇（Mike　Foltynewicz），瞄準正中位置的滑球，敲出本季第5支全壘打。

這支全壘打具有里程碑意義，這是大谷自2018年挑戰大聯盟以來在美國職棒敲出的第52支全壘打，加上他過去在日本職棒累計48支全壘打，大谷翔平在26歲這一年達成職業生涯第100轟。

大谷翔平 大聯盟

延伸閱讀

MLB／控球失準7四死球 大谷翔平自評0分

MLB／7四死球配7三振 大谷翔平4局無失分度亂流

MLB／霸氣甩完棒發現被接殺 大谷翔平笑不出來

MLB／避免大谷翔平21日投不長 麥登：這場不給他打

相關新聞

MLB／大谷美日通算100轟 開砲後全速跑壘主播喊瘋狂

日本球星大谷翔平今天敲出本季第5支全壘打，達成美國、日本職棒合計100支全壘打里程碑。開轟之後全速跑壘的態度，令電視播報...

沉睡已久的怪物甦醒！小葛雷諾證明自己是真貨

頂著名人堂老爸的光環，名氣超響亮的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)自2019年登上大聯盟後，表現始終差強人意，不禁讓人懷疑這位2019年的百大新秀第一名是否過譽了。但看了今年小葛

MLB／生涯三振數超越穆帥 薛則再繳無失分好投

前役才將生涯三振數堆高至2,808超越上古神獸塞揚（Cy Young），國民隊王牌薛則（Max Scherzer）沒有停下腳步，今天（22日）對紅雀再繳6局無失分9K好投，生涯三振數2,817再超名人

MLB／前田健太大爆炸 雙城「系隊守備」送運動家11連勝

雙城隊王牌前田健太今（22日）先發面對運動家，原本想終止近期的3連敗，沒想到他完全拿運動家打線束手無策，只投3局就挨8支安打失7分，雖然雙城打線此戰很給力助他逃過敗仗，終結者卻失手被運動家逼進延長賽，

MLB／首安正是時候 2016年狀元助費城人破尷尬紀錄

近期費城人中外野手如同中邪般，已連續13場比賽沒有擊出安打，而今(21)日面對巨人比賽，代班中外野手的莫尼亞克(Mickey Moniak)在2局下，面對先發投手韋柏（Logan Webb）敲出安打上

MLB／遇亂流挨3分砲 藍鳥王牌柳賢振也擋不住紅襪

今日藍鳥與紅襪比賽，雙方不約而同推派陣中王牌先發，其中韓籍左投柳賢振在4局下遭遇一波亂流，讓紅襪一舉攻下4分奠定勝基，最終藍鳥以4比2落敗，柳賢振也黯然吞下本季第2敗。 開賽柳賢振虎虎生風，前3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。