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沉睡已久的怪物甦醒！小葛雷諾證明自己是真貨

聯合新聞網 / 蔡政益
藍鳥一壘手小葛雷諾今年開季狀況火熱，17場比賽打擊率高達.368，有4支全壘打、11分打點。 美聯社
藍鳥一壘手小葛雷諾今年開季狀況火熱，17場比賽打擊率高達.368，有4支全壘打、11分打點。 美聯社

頂著名人堂老爸的光環，名氣超響亮的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)自2019年登上大聯盟後，表現始終差強人意，不禁讓人懷疑這位2019年的百大新秀第一名是否過譽了。但看了今年小葛雷諾開季超火熱的成績，再分析一下他的進階數據，或許終於能夠相信這位名人堂之子是真貨。

小葛雷諾2019年登上大聯盟時可說是轟動一時，尤其他以不到三個月的大聯盟資歷參加了該年的全壘打大賽，就以40轟的成績打破了單輪最多全壘打紀錄，同時還以91轟創下單屆全壘打大賽的紀錄，儘管最終他敗給了另一位新秀阿隆索(Pete Alonso)，但依舊一鳴驚人。可惜小葛雷諾的季賽成績遠不如全壘打大賽的威風八面，2019年繳出15轟、.272打擊率、.772OPS的成績。2020年縮短球季的成績則為9轟、.262打擊率、.791OPS，並不符合各界對他的期待。

反觀與小葛雷諾年紀相仿、2019年百大新秀第二名的塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，去年已打出MVP等級的成績，不但以22歲之齡成為電玩遊戲《MLB The Show 21》史上最年輕的封面球星，還獲得一份14年3億4000萬美元的超級大約。另一位年紀差不多的天才打者索托(Juan Soto)去年的表現同樣也是MVP等級，同時成為打擊率、上壘率及長打率的榜首。

過去同為超級新秀的國民隊索托(左)和教士隊塔提斯(右)都已打出球星身價，小葛雷諾也該證明自己的實力了！ 2020 Topps Bunt 球員卡
過去同為超級新秀的國民隊索托(左)和教士隊塔提斯(右)都已打出球星身價，小葛雷諾也該證明自己的實力了！ 2020 Topps Bunt 球員卡

小葛雷諾今年開季總算不讓這幾位同輩新星專美於前，終於有了大爆發的跡象。他目前1.2的WAR值位居美聯榜首，在全聯盟則排名第2。他的打擊率、上壘率、長打率及OPS為.389、.507、.667及1.174，分別排名美聯第3、第1、第6及第3。儘管這只是不到20場的小樣本數據，但看了進階數據就會發現，這位沉睡已久的怪物終於甦醒。

小葛雷諾今年的打擊型態已和前兩年大相逕庭，首先是他的擊球品質較過往出色許多。今年他的平均擊球速度94英里排名全聯盟第14，去年則以92.5英里排名第12，毫無疑問是位怪力男，若以排名來看去年甚至更優。那麼究竟小葛雷諾今年做了什麼改變呢？答案在於他的擊球仰角。去年他的平均擊球仰角僅4.6度，排名全聯盟倒數第10，今年則一口氣提升到了12.9度。小葛雷諾去年極低的擊球仰角反映在超高的滾地球比率，在這數據上以54.6%排在全聯盟第10位，顯示他去年擊出許多無效的滾地球。今年他已把滾地球比率大幅降低到37.2%。擊球仰角的提升、滾地球比率銳減，造就小葛雷諾出色擊球(Barrel)的比率由去年的8.7%增加到11.6%，是他打擊成績突飛猛進的主因。

這種容易打斷球棒的擊球位置，小葛雷諾竟然轟出了全壘打，而且他目前上壘率高達.493，實在是比他爸爸還要可怕的打級怪物。 美聯社
這種容易打斷球棒的擊球位置，小葛雷諾竟然轟出了全壘打，而且他目前上壘率高達.493，實在是比他爸爸還要可怕的打級怪物。 美聯社

而另一個讓小葛雷諾進化完成的關鍵是他的選球眼終於長出來了。過去兩季他並不以選球見長，去年他的保送比率只有8.2%，今年卻一口氣成長到16.4%，已可排在全聯盟第18位。他在壞球的情況下出棒的比率由去年的27.4%下降到今年的24.1%，顯示他的出棒已不像過去那麼急躁。這也是為何他的上壘率能以.507高居美聯第1。

或許很多人會認為16場的數據只是曇花一現，但小葛雷諾那有別於以往的進階數據，是足以說服人們相信這位當年的怪物新人已經成型。究竟小葛雷諾今年會進化到什麼程度，就讓我們拭目以待。

小葛雷諾 藍鳥 塔提斯

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