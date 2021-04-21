MLB／首安正是時候 2016年狀元助費城人破尷尬紀錄

近期費城人中外野手如同中邪般，已連續13場比賽沒有擊出安打，而今(21)日面對巨人比賽，代班中外野手的莫尼亞克(Mickey Moniak)在2局下，面對先發投手韋柏（Logan Webb）敲出安打上壘，終於突破球隊窘境，這支安打同時也是莫尼亞克本季首安。

自從赫雷拉（Odubel Herrera）因為家暴女友遭禁賽後，去年開始由昆恩（Roman Quinn）鎮守中外野，不過他近期奇差無比的進攻狀況，也讓費城人教頭吉拉迪（Joe Girardi）看不下去，由2016年選秀狀元莫尼亞克代班先發中外野，但此前莫尼亞克也經歷一段開季連續12個打數沒有安打的低潮，不過本季首安來到正是時候，也順道突破球隊尷尬紀錄。

上次費城人先發中外野手擊出安打，已是本季4月5日哈斯利(Adam Haseley)面對勇士所擊出，而費城人也創下大聯盟自1906年以來，先發中外野手史上最長的安打乾旱期。