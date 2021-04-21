MLB／遇亂流挨3分砲 藍鳥王牌柳賢振也擋不住紅襪

今日藍鳥與紅襪比賽，雙方不約而同推派陣中王牌先發，其中韓籍左投柳賢振在4局下遭遇一波亂流，讓紅襪一舉攻下4分奠定勝基，最終藍鳥以4比2落敗，柳賢振也黯然吞下本季第2敗。

開賽柳賢振虎虎生風，前3局僅讓2位紅襪打者上壘，而打線也靠著4局上比切特（Bo Bichette）的陽春彈先下一城，但下個半局柳賢振出現狀況，阿洛尤（Christian Arroyo）、馬丁尼茲(J.D. Martinez)分別以安打上壘，接著輪到首打席敲出二壘安打的波賈茲（Xander Bogaerts），面對柳賢振內角偏高速球一棒送向中外野大牆外，而此半局紅襪再靠著二壘及三壘安打追加1分，將領先優勢擴大到4比1。

藍鳥在7局上由格里齊克（Randal Grichuk）開轟追回1分，最後仍以2分之差落敗，柳賢振此戰花費83球，投5局被敲出8安丟4分，送出2K沒有保送，本季柳賢振先發登板4場，累積1勝2負、防禦率3。而紅襪先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）主投6局失2分，順利取得本季第3勝。