MLB／靠變速球走跳江湖 前中職洋投躍居美聯救援王

前中職Lamigo桃猿(現為樂天桃猿)洋投瓦德茲（Cesar Valdez），本季在投手戰力貧弱的金鶯當中，成功掙得一席之地，開季扛下終結者角色的他，今(21)日後援1.1局沒有失分，飆出3次三振，拿下並列美聯最多的4次救援成功，也幫助球隊以7比5擊敗馬林魚。

此役金鶯帶著7比5的領先進入8局下，後援投手佛萊（Jace Fry）面對羅哈斯(Miguel Rojas)投出保送後，金鶯教練團決定讓瓦德茲提早上班，也順利三振下一棒打者阿吉拉爾（Jesus Aguilar），9局下瓦德茲繼續救援任務，對決馬林魚4、5、6棒再送出2K，成功拿下美聯最多的4次救援成功，與印地安人克拉斯（Emmanuel Clase）、光芒卡斯提歐（Diego Castillo）並列，本賽季瓦德茲有著2勝0負及防禦率0.96、0.86WHIP的驚人表現。

現年36歲的瓦德茲，大聯盟生涯始於2010年響尾蛇，2015年來台效力中職Lamigo，留下2勝3負、防禦率5.52的不理想成績，該年並未獲球隊續約，2017年曾一度拚上大聯盟舞台，而根據《FANGRAPHS》數據，本季瓦德茲平均球速僅88英里，但控球精準的他靠著出手比例達8成的變速球闖天下，成功製造4成6的揮空率，瓦德茲也靠著這顆武器球，在今年以36歲高齡成功站穩大聯盟。