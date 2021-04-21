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MLB／1年沒球打的普伊格有工作了 傳下家在墨西哥聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
根據報導，在大聯盟敲出132轟的普伊格，將與墨西哥職業聯盟的韋拉克魯斯（Veracruz）隊簽約。 歐新社資料照片
根據報導，在大聯盟敲出132轟的普伊格，將與墨西哥職業聯盟的韋拉克魯斯（Veracruz）隊簽約。 歐新社資料照片

遲遲等不到大聯盟球隊找上門的前道奇外野手普伊格（Yasiel Puig），據傳本季已有新工作，根據《ESPN》羅哈斯（Enrique Rojas）報導，在大聯盟敲出132轟的普伊格，將與墨西哥職業聯盟的韋拉克魯斯（Veracruz）隊簽約。

現年30歲的普伊格曾是道奇主力外野手，期間打出打擊率2成79、108轟及0.831的OPS值，雖然亮眼身手不容置疑，但過往場上態度消極及私人場外因素，一直是普伊格最大的問題，2019年道奇決定放棄這位明星外野手，將他交易至紅人，隨後輾轉來到印地安人，而該年普伊格仍有24轟的產出。

去年7月，普伊格曾獲得勇士一紙大聯盟合約，不料談妥簽約後才過2天，普伊格就染上新冠病毒，合約也就此告吹。而同年10月普伊格捲入性醜聞疑雲，根據八卦媒體報導，有女性指控普伊格在2018年湖人隊的比賽中，對她採取性暴力侵犯，這也是外界認為他無法獲得大聯盟合約的因素之一。

醜聞 墨西哥

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