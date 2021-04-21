MLB／今日戰績表 運動家一日兩勝推進10連勝

在經過羞辱般的5連敗後，洋基軍團總算在今天（21日）重拾了點信心，他們在主場面對勇士以3：1拿下珍貴的勝利。 洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）展現了回春的跡象，他主投5局僅失1

2021-04-21 12:12