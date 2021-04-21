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MLB／今日戰績表 運動家一日兩勝推進10連勝
MLB今日戰績表
道奇 1:0 水手
白襪 8:5 印地安人
雙城 0:7 運動家
勇士 1:3 洋基
響尾蛇 vs. 紅人 (暫停比賽延期)
金鶯 7:5 馬林魚
海盜 vs. 老虎(延期)
巨人 10:7 費城人
紅雀 2:3 國民
藍鳥 2:4 紅襪
大都會 1:3 小熊
光芒 14:7 皇家
太空人 2:6 洛磯
遊騎兵 2:6 天使
雙城 0:1 運動家(雙重戰)
釀酒人 6:0 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 巨人 vs. 費城人
01:10 金鶯 vs. 馬林魚
02:10 海盜 vs. 老虎
03:10 太空人 vs. 洛磯
03:37 雙城 vs. 運動家
04:05 紅雀 vs. 國民
04:07 遊騎兵 vs. 天使
04:10 釀酒人 vs. 教士
06:10 白襪 vs. 印地安人
06:35 勇士 vs. 洋基
06:40 響尾蛇 vs. 紅人
06:40 海盜 vs. 老虎(雙重戰)
07:10 藍鳥 vs. 紅襪
07:40 大都會 vs. 小熊
08:10 光芒 vs. 皇家
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