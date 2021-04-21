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MLB／烏力亞斯飆新高11K 道奇超級投手戰勝水手

聯合新聞網 / 綜合報導
烏力亞斯再度繳出7局無失分11K好投，三振數不僅創下個人新高，更帶領道奇取得系列賽對戰優勢。 美聯社。
烏力亞斯再度繳出7局無失分11K好投，三振數不僅創下個人新高，更帶領道奇取得系列賽對戰優勢。 美聯社。

被道奇寄予厚望的潛力左投烏力亞斯（Julio Urias），憑藉著春訓的亮眼表現，搶下開幕戰先發輪值一角，而今(21)日烏力亞斯面對水手系列賽第二戰登板先發，再度繳出7局無失分11K好投，三振數不僅創下個人新高，更帶領道奇贏下超級投手戰。

面對近況相當不錯的水手，烏力亞斯展大將之風，主投7局沒有失分，飆出大聯盟6年生涯新高的11K，超越了2019年面對釀酒人9張老K紀錄，同時也是本季至今道奇先發輪值中，單場繳出最多三振數的投手。

此役烏力亞斯僅讓水手兩名打者上壘，首局面對第2位打者路易士(Kyle Lewis)投出保送、3局下海尼格(Mitch Haniger)敲出內野安打後，烏力亞斯從此宰制全場，以高效率88球完成7局投球任務，其中高達68顆好球，而道奇打線此戰也遭水手先發岡薩雷茲（Marco Gonzales）壓制，全場只擠出2安，但其中1安為席格（Corey Seager）在3局上所敲下的勝利打點，道奇最終在這合計3安、共得1分的超級投手戰當中脫穎而出。

身為道奇頂級新秀的烏力亞斯，在2016年首度登上大聯盟，正當飛黃騰達時卻在隔年接受左肩手術而報銷，近年則是在大、小聯盟載浮載沉，先發後援兩頭跑的不明定位也讓烏力亞斯始終找不回節奏，不過去年世界大賽扮演重要功臣的他，在經過大賽洗禮後也逐漸找回身手，站穩道奇先發輪值。

雖然三振數寫下個人新高，不過烏力亞斯倒是對紀錄輕描淡寫，「在比賽中，通常不會知道發生什麼事，只需集中精神一球一球的投下去。很明顯的是當比賽結束後，你會對自己所創造的紀錄感到更有成就感，然後再回到投手丘上，為下一次出賽做準備。」

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