快訊

過失致死刑責太低？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／開季先發4場40K 0保送 釀酒人柏尼斯成史上第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
釀酒人隊先發右投柏尼斯今天（21日）面對火力強大的教士，仍投6局沒有失分，附帶10次三振。 美聯社
釀酒人隊先發右投柏尼斯今天（21日）面對火力強大的教士，仍投6局沒有失分，附帶10次三振。 美聯社

釀酒人隊先發右投柏尼斯（Corbin Burnes）從去年縮水賽季開竅，今年仍繼續繳出宰制級表現，今天（21日）面對火力強大的教士，仍投6局沒有失分，附帶10次三振，除了為球隊帶來勝利，累積開季40次三振無保送紀錄也成史上第一人。

在本場比賽之前，柏尼斯在18.1局的投球中只被敲4支安打，每局被上壘率（WHIP）低到只有0.218，其中多項進階數據，包括投手獨立防禦率（FIP）0.86、每9局被安打率都是聯盟第一。

而本場的柏尼斯表現同樣出色，除6局無失分防禦率降到0.37外，也未曾投出保送，開季24.1局40次三振未出現保送超越2013年當時的紅雀王牌韋恩萊特（Adam Wainwright）（開季35K，0保送），還有機會突破道奇終結者簡森（Kenley Jansen）2017年的紀錄（開季51K，0保送）。

大聯盟官網透露自1901年現代化棒球年後，柏尼斯是史上第一位連4場先發送出40次三振且沒有投出保送的投手，也達成第一位連4場比賽至少投出9次三振且沒有保送的紀錄。

釀酒人 教士

相關新聞

MLB／控球失準7四死球 大谷翔平自評0分

日籍好手大谷翔平今天4局投出7次三振加上7次四死球，雖然沒有失分，不過好球率不到一半，他自評控球分數如果滿分是100的話...

MLB／開季先發4場40K 0保送 釀酒人柏尼斯成史上第一人

釀酒人隊先發右投柏尼斯（Corbin Burnes）從去年縮水賽季開竅，今年仍繼續繳出宰制級表現，今天（21日）面對火力強大的教士，仍投6局沒有失分，附帶10次三振，除了為球隊帶來勝利，累積開季40次

玻璃體質纏身 雙城金手套巴克斯頓難成大器

俗話說：「投資一定有風險，基金投資有賺有賠。」，用來描寫職業棒球新秀「養成」之路亦是相當貼切，從選秀、簽約一直到登上大聯盟，球員幾乎都需要至少兩、三年的漫長時間磨練，隨著層級攀登、不斷面臨新的挑戰和課

MLB／勇士牛棚自燃 洋基止敗靠強運

在經過羞辱般的5連敗後，洋基軍團總算在今天（21日）重拾了點信心，他們在主場面對勇士以3：1拿下珍貴的勝利。 洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）展現了回春的跡象，他主投5局僅失1

MLB／烏力亞斯飆新高11K 道奇超級投手戰勝水手

被道奇寄予厚望的潛力左投烏力亞斯（Julio Urias），憑藉著春訓的亮眼表現，搶下開幕戰先發輪值一角，而今(21)日烏力亞斯面對水手系列賽第二戰登板先發，再度繳出7局無失分11K好投，三振數不僅創

MLB／1年沒球打的普伊格有工作了 傳下家在墨西哥聯盟

遲遲等不到大聯盟球隊找上門的前道奇外野手普伊格（Yasiel Puig），據傳本季已有新工作，根據《ESPN》羅哈斯（Enrique Rojas）報導，在大聯盟敲出132轟的普伊格，將與墨西哥職業聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。