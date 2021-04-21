MLB／開季先發4場40K 0保送 釀酒人柏尼斯成史上第一人

釀酒人隊先發右投柏尼斯（Corbin Burnes）從去年縮水賽季開竅，今年仍繼續繳出宰制級表現，今天（21日）面對火力強大的教士，仍投6局沒有失分，附帶10次三振，除了為球隊帶來勝利，累積開季40次三振無保送紀錄也成史上第一人。

在本場比賽之前，柏尼斯在18.1局的投球中只被敲4支安打，每局被上壘率（WHIP）低到只有0.218，其中多項進階數據，包括投手獨立防禦率（FIP）0.86、每9局被安打率都是聯盟第一。

而本場的柏尼斯表現同樣出色，除6局無失分防禦率降到0.37外，也未曾投出保送，開季24.1局40次三振未出現保送超越2013年當時的紅雀王牌韋恩萊特（Adam Wainwright）（開季35K，0保送），還有機會突破道奇終結者簡森（Kenley Jansen）2017年的紀錄（開季51K，0保送）。

大聯盟官網透露自1901年現代化棒球年後，柏尼斯是史上第一位連4場先發送出40次三振且沒有投出保送的投手，也達成第一位連4場比賽至少投出9次三振且沒有保送的紀錄。