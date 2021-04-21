MLB／控球失準7四死球 大谷翔平自評0分

日籍好手大谷翔平今天4局投出7次三振加上7次四死球，雖然沒有失分，不過好球率不到一半，他自評控球分數如果滿分是100的話，「應該只有0分」。

大谷翔平相隔16天重返投手丘，面對遊騎兵隊4局無失分，天使隊以6：2獲勝，大谷無關勝敗，雖有7次三振，但也有6次四壞保送加上1次觸身球，控球狀況難免成為賽後焦點。

大谷翔平本季初登板是4月5日，當時投4.2局、失3分（責失1分），但因手指水泡問題，直到今天才回到投手丘，總教練麥登（Joe Maddon）對於大谷今天的表現給予肯定，認為水泡問題沒有太大影響，而且明天可以以指定打擊身分繼續出賽。

「一切很明顯。」麥登表示：「我們要持續幫助他建立耐力，確定手指沒問題的情況下，讓他投到5、6局。」

大谷翔平今天最快球速為97.7哩，平均球速落在95.6哩，相較前一次先發飆出101.1哩火球，球速有明顯下降，大谷賽後解釋，因為前一場水泡關係，今天刻意讓速球投得較少，速度也較慢，觀察手指狀況，「現在沒有問題，所以我想之後丟速球不會有什麼限制」。

而大谷今天投了投了80球，只有37顆好球，而且壞球明顯偏離好球帶，沒有引誘效果，大谷也自認不佳，「如果滿分是100分，只有0分，這絕對是我下一場先發要改進的地方。」