MLB／曾經的海盜強打 沃克宣布高掛球鞋

沃克（Neil Walker）在推特上宣布自己將從球員身份退役，12年大聯盟生涯從2009年的匹茲堡開始，至今留下1224安、609打點、149發全壘打的紀錄。

沃克生涯從海盜隊起步，陸續效力大都會、釀酒人、洋基、馬林魚、費城人等隊，並曾在2010年獲得年度最佳新秀票選第5，也在2014年獲銀棒獎。

生涯數據方面，沃克12年的打擊三圍為.267/ .338/ .426，109的OPS+說明他是位聯盟平均以上的打者，去年縮水賽季他只為費城人出賽18場，39個打席沒有敲出全壘打，打擊率.231，或許因為時至今日仍未找到下家，與日前宣布退休的布魯斯（Jay Bruce）一樣選擇在34歲的當打之年高掛球鞋。