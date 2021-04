MLB／曾經的海盜強打 沃克宣布高掛球鞋

沃克(Neil Walker)在推特上宣布自己將從球員身份退役,12年大聯盟生涯從2009年的匹茲堡開始,至今留下1224安、609打點、149發全壘打的紀錄。

沃克生涯從海盜隊起步,陸續效力大都會、釀酒人、洋基、馬林魚、費城人等隊,並曾在2010年獲得年度最佳新秀票選第5,也在2014年獲銀棒獎。

生涯數據方面,沃克12年的打擊三圍為.267/ .338/ .426,109的OPS+說明他是位聯盟平均以上的打者,去年縮水賽季他只為費城人出賽18場,39個打席沒有敲出全壘打,打擊率.231,或許因為時至今日仍未找到下家,與日前宣布退休的布魯斯(Jay Bruce)一樣選擇在34歲的當打之年高掛球鞋。

Officially retired, thank you to everyone that helped me in my journey to live out my childhood dream of being a Major Leaguer, I loved & cherished every day. From Pittsburgh, NY Mets & Yankees, Milwaukee, Miami, and Philly, nothing but love to those Organizations, Cities & Fans! pic.twitter.com/mvl3cg9k80