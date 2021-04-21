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MLB／勇士牛棚自燃 洋基止敗靠強運

聯合新聞網 / 綜合報導
在經過羞辱般的5連敗後，洋基軍團總算在今天（21日）重拾了點信心，他們在主場面對勇士以3：1拿下珍貴的勝利。 美聯社
在經過羞辱般的5連敗後，洋基軍團總算在今天（21日）重拾了點信心，他們在主場面對勇士以3：1拿下珍貴的勝利。 美聯社

在經過羞辱般的5連敗後，洋基軍團總算在今天（21日）重拾了點信心，他們在主場面對勇士以3：1拿下珍貴的勝利。

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）展現了回春的跡象，他主投5局僅失1分，可惜打線無法有所回應，前7局僅靠著烏謝拉（Gio Urshela）的全壘打敲回1分，然而到了8局下一切風雲變色，勇士後援投手馬茲克（Tyler Matzek）先是對希克斯（Aaron Hicks）投出保送，接連被勒梅休（DJ LeMahieu）與賈吉（Aaron Judge）敲出安打攻佔滿壘，勇士此時選擇將一人都沒能解決的馬茲克換下，沒想到接手的瓊斯（Nate Jones）一上場就暴投，洋基也跑進致勝分，甚至在滿壘時再度投出保送「送幸福」，當局分差也拉大至2分。

即便打線僅擊出零星5安，總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚子弟兵：「雖然沒能打下大局，但今晚發生了許多好事，包括在8局取得的領先，希望這是我們吹起反攻號角的開始。」

洋基 勇士

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