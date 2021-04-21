聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／勇士牛棚自燃 洋基止敗靠強運
在經過羞辱般的5連敗後，洋基軍團總算在今天（21日）重拾了點信心，他們在主場面對勇士以3：1拿下珍貴的勝利。
洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）展現了回春的跡象，他主投5局僅失1分，可惜打線無法有所回應，前7局僅靠著烏謝拉（Gio Urshela）的全壘打敲回1分，然而到了8局下一切風雲變色，勇士後援投手馬茲克（Tyler Matzek）先是對希克斯（Aaron Hicks）投出保送，接連被勒梅休（DJ LeMahieu）與賈吉（Aaron Judge）敲出安打攻佔滿壘，勇士此時選擇將一人都沒能解決的馬茲克換下，沒想到接手的瓊斯（Nate Jones）一上場就暴投，洋基也跑進致勝分，甚至在滿壘時再度投出保送「送幸福」，當局分差也拉大至2分。
即便打線僅擊出零星5安，總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚子弟兵：「雖然沒能打下大局，但今晚發生了許多好事，包括在8局取得的領先，希望這是我們吹起反攻號角的開始。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言