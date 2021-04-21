快訊

台中豐興鋼鐵廠爐渣車爆炸起火 2名工人燒燙傷

NBA／「宇宙網」難合體 哈登傷勢復發恐無限期休戰

MLB／7四死球配7三振 大谷翔平4局無失分度亂流

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷先發4局無失分，壞球十分明顯，包括觸身球在內出現7次保送，但好球對手也打不到，投出7次三振。 路透社
大谷先發4局無失分，壞球十分明顯，包括觸身球在內出現7次保送，但好球對手也打不到，投出7次三振。 路透社

日籍投打「二刀流」好手大谷翔平今天封印一刀，專心投球面對遊騎兵隊，先發4局無失分，壞球十分明顯，包括觸身球在內出現7次保送，但好球對手也打不到，投出7次三振，退場時天使隊以1：0領先。

大谷翔平今天首局表現有如整場縮影，用滾地球抓下第一個出局數後，連投3次四壞保送，都是遠遠偏離好球帶的壞球，不過接下來連續2次三振，自力化解滿壘危機。

大谷翔平僅在2局被霍特（Brock Holt）敲出一支安打，不過局局有保送，也都有三振，4局投完退場，僅被敲1安，有7次三振，但也有6次四壞保送、1次觸身保送，投出的80球中，只有37顆好球，但仍能有效製造對手揮空。

這是天使隊史第91次出現投手單場6次以上保送、7次以上三振，最近一次是1998年的芬利（Chuck Finley），加上無失分的條件則只有11次，最近一次是1978年的萊恩（Nolan Ryan），全部在4局以內發生則是隊史第一次。

雖然大谷翔平保送不少，先得分的反倒是天使隊打線，3局下薛布勒（ Scott Schebler）敲出二壘打，並靠推進上三壘，佛列契（David Fletcher）高飛犧牲打敲回1分，大谷退場後的4局下，也靠著2支安打加上對手暴投得1分。

大谷翔平前一次投手出賽是4月5日，當時投4.2局、失3分（責失1分），同場擔任第2棒，但因手指水泡問題，跳過1次先發，直到今天才重返投手丘，總教練麥登（Joe Maddon）設下75球限制，也不讓他兼任打擊，避免退場後影響戰力。

大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／有原航平繳無失分好投 2度讓大谷翔平吃鱉

MLB／霸氣甩完棒發現被接殺 大谷翔平笑不出來

MLB／避免大谷翔平21日投不長 麥登：這場不給他打

MLB／大谷翔平現驚人跑速又開轟 連兩戰繳猛打賞

相關新聞

MLB／7四死球配7三振 大谷翔平4局無失分度亂流

日籍投打「二刀流」好手大谷翔平今天封印一刀，專心投球面對遊騎兵隊，先發4局無失分，壞球十分明顯，包括觸身球在內出現7次保...

MLB／張育成再先發2打數吞1K 還錯過滿壘機會

旅美台灣好手張育成今日（21日）再獲先發一壘手機會，他擔綱隊上第9棒，可惜打擊上未能建功，合計2個打數沒有敲出安打並吞下一次三振，終場印地安人也以5：8輸給白襪。 印地安人今天對上前役才投出無安

MLB／張育成發聲反歧視 正巧替印地安人百年隊名送終

特派專欄（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）去年佛洛伊德之死，追求社會正義的浪潮推向保守的職業棒球，加速了克里夫蘭印地安...

玻璃體質纏身 雙城金手套巴克斯頓難成大器

俗話說：「投資一定有風險，基金投資有賺有賠。」，用來描寫職業棒球新秀「養成」之路亦是相當貼切，從選秀、簽約一直到登上大聯盟，球員幾乎都需要至少兩、三年的漫長時間磨練，隨著層級攀登、不斷面臨新的挑戰和課

MLB／投出無安打後開始還債 馬斯葛洛夫優質先發仍吞敗

曾在本季投出無安打比賽、幫助教士打破隊史窘境的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），今(20)日在主場迎戰釀酒人的比賽先發登板，雖然仍繳出7局失2分狂飆13K的優質先發內容，但教士沒有給他太多火力挹

MLB／讓白襪王牌一局爆 紅襪火力全開穩坐美東龍頭

雖開季慘遭金鶯橫掃，一度有著將在美東墊底態勢的紅襪，隨後跌破眾人眼鏡，打出11勝3負的亮眼成績位居美國聯盟龍頭，期間更是豪取9連勝，而今(20)日豆城軍在主場迎戰白襪，面對對方王牌投手吉歐利托（Luc

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。