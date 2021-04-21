MLB／7四死球配7三振 大谷翔平4局無失分度亂流

日籍投打「二刀流」好手大谷翔平今天封印一刀，專心投球面對遊騎兵隊，先發4局無失分，壞球十分明顯，包括觸身球在內出現7次保送，但好球對手也打不到，投出7次三振，退場時天使隊以1：0領先。

大谷翔平今天首局表現有如整場縮影，用滾地球抓下第一個出局數後，連投3次四壞保送，都是遠遠偏離好球帶的壞球，不過接下來連續2次三振，自力化解滿壘危機。

大谷翔平僅在2局被霍特（Brock Holt）敲出一支安打，不過局局有保送，也都有三振，4局投完退場，僅被敲1安，有7次三振，但也有6次四壞保送、1次觸身保送，投出的80球中，只有37顆好球，但仍能有效製造對手揮空。

這是天使隊史第91次出現投手單場6次以上保送、7次以上三振，最近一次是1998年的芬利（Chuck Finley），加上無失分的條件則只有11次，最近一次是1978年的萊恩（Nolan Ryan），全部在4局以內發生則是隊史第一次。

雖然大谷翔平保送不少，先得分的反倒是天使隊打線，3局下薛布勒（ Scott Schebler）敲出二壘打，並靠推進上三壘，佛列契（David Fletcher）高飛犧牲打敲回1分，大谷退場後的4局下，也靠著2支安打加上對手暴投得1分。

大谷翔平前一次投手出賽是4月5日，當時投4.2局、失3分（責失1分），同場擔任第2棒，但因手指水泡問題，跳過1次先發，直到今天才重返投手丘，總教練麥登（Joe Maddon）設下75球限制，也不讓他兼任打擊，避免退場後影響戰力。