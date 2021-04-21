MLB／張育成再先發2打數吞1K 還錯過滿壘機會

旅美台灣好手張育成今日（21日）再獲先發一壘手機會，他擔綱隊上第9棒，可惜打擊上未能建功，合計2個打數沒有敲出安打並吞下一次三振，終場印地安人也以5：8輸給白襪。

印地安人今天對上前役才投出無安打比賽的洛登（Carlos Rodon），這次全隊上下著眼於選球，讓他只投了5局就花110球投出5次保送下場，可惜陣中投手也無法封鎖白襪的強悍打線，先發普里塞克（Zach Plesac）5局就丟6分承擔敗投，牛棚在隨後也陸續失守，整場被敲11支安打失8分。

張育成首打席瞄準洛登內角高的速球形成內野飛球出局，來到第四局，印地安人攻佔滿壘無人出局，可惜張育成沒能把握機會被一顆內角滑球三振，打擊率降至.214，6局下時被教練換下場，一壘的競爭對手包爾斯（Jake Bauers）上場後也未能有所建樹，同樣2支0，打擊率至今僅.148。